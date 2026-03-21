快訊／男攀南橫關山攻頂後突倒地　心碎妻救不回伴夫屍一夜

▲一對夫妻遭遇山難，先生攻頂後突倒地猝逝。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區昨（21）日發生一起山難，一對夫妻攀登關山後，在返程途中，先生走到一半突然倒下，當下即沒有呼吸心跳，因先生沒有任何不適徵兆，太太嚇壞緊急報案。無奈所在山區離大馬路車程仍需6小時，男子因無法即時搶救不幸死亡，空勤總隊今日一早出動直升機前往救援，協助將男子的遺體吊掛下山。

事發在20日下午2點16分，高雄市消防局獲報，桃源區梅山里與台東縣海端鄉交界發生山難，一名男子登頂不久後突然無呼吸心跳，其太太當場CPR急救仍未果。

由於該處距離大馬路車程就需要6小時，還需搜救人員搶進山區，因此轉報空勤大隊協助吊掛支援。不過山區下午雲層過厚，直升機無法挺進山區，救援行動延至今日清晨6點50分起飛，直升機於上午7點22分飛抵目標並執行遺體吊掛下山，7點56分將遺體運抵屏東朧祥河濱公園。

▲空勤大隊今晨挺進山區吊掛遺體。（圖／記者許宥孺翻攝）



報案的太太指出，與先生兩人前往海拔3668公尺的關山登頂，在攀爬途中，先生完全沒有任何不適徵兆，也從未反應不適，下山返程約3.5公里、經過庫哈若新山屋與3026高地，丈夫走到一半突然倒地，她眼睜睜看丈夫倒下，經過CPR後仍無法救回。

有熱心山友協助將先生的遺體包裹防護，並搬運至直升機可吊掛的空曠位置，太太晚間則於山屋過一夜。高雄市消防局表示，死者年約60歲，由直升機吊掛下山時已明顯死亡、未送醫，死因仍待釐清。