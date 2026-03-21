李傅中武涉詐千萬助理費！兒作證完拖行李箱辦保　一家人牽手離去

記者劉昌松、黃資真／台北報導

國民黨籍台北市議員李傅中武涉嫌用娘家親友當人頭詐領助理費，任職15年以來詐得逾千萬，今(21日)北檢諭知李傅中武與妻子林金俐分別以500萬、300萬交保，上午10時許兒子拉著用行李箱裝的現金來替父母辦保完畢後，一家三口拉著彼此快步離開北檢，過程中不發一語。

▲兒子李傅行毅帶著父母離開北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）



李傅中武自2010年起連任4屆的山地原住民議員，卻涉嫌自2011年起，陸續使用岳母、妻子林金俐的弟弟與弟媳、林金俐的姊姊與外甥當人頭，向議會申請補助助理薪資，名字輪替使用掛名助理，藉此支領累計超過1000萬元。

▲李傅行毅作證結束後，帶著行李箱來替父母辦保。



北檢20日指揮台北市調查局兵分5路，前往李傅中武議會辦公室和住處搜索，並帶回李傅中武夫妻、娘家親友共7人。訊後諭知李傅中武500萬交保、妻子林金俐300萬交保、大姨子林金鶯50萬交保、外甥陳坤宏10萬元交保、妻媳周彩紅60萬交保、妻舅林金生60萬交保，皆限制出境出海，岳母請回，而兒子李傅行毅作證後請回。

稍早李傅行毅拖著一卡黑色行李箱，裡面裝著800萬現金，要替父母辦保，辦理完畢後兒子挽著爸爸的手、拉著媽媽的手，快步離開北檢，並未多做回應。