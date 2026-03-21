休旅車左轉遭BMW猛撞「狂轉360度」　路邊7車慘被波及

記者鄧木卿／台中報導

台中市60歲莊姓男子今（21）天凌晨7點開車行經中山路，要在某個路口左轉時，結果遭對向直行31歲張男輻的BMW撞上，莊男的車原地繞了360度，BMW還連撞停在路邊的6輛機車及1輛自小客車，雙方均無酒駕，僅受擦挫傷送醫無大礙，警方正在釐清肇事責任。

▲▼台中一輛左轉車未禮讓遭撞360度，路邊7輛汽機車也挨撞。（圖／民眾提供）

太平警分局呼籲，民眾駕駛動力交通工具，行經路口應減速慢行、注意號誌，轉彎車應禮讓直行車，並注意周邊狀況，以維護用路人安全。