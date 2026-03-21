「美人計」誘出欠債男！將退伍阿兵哥陪追債　慘遭刺死街頭

▲顏男陪同友人蔡男前往新塭運動公園追討40萬元賭債，竟遭債務人黃男持折疊刀攻擊頭部致死。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮昨(20)日深夜發生一起駭人命案！一名服義務役、原訂今年5月退伍的顏姓男子，晚間陪同蔡姓友人前往新塭運動公園追討40萬元賭債，過程中遭欠債的黃男持折疊刀反擊，顏男頭部遭刺重創，送醫後仍宣告不治。警方獲報後成立專案小組展開追緝，於案發3小時內在台南將黃嫌逮捕到案，檢方複訊後已向法院聲請羈押獲准。

警方調查，黃男疑因沉迷線上簽賭欠下蔡男約40萬元債務，之後刻意躲避不見。蔡男為逼其現身，找來與黃男熟識、面貌姣好的18歲吳姓女學生，以美人計接近黃，並相約在公園碰面談判，但黃男赴約後，隨即遭蔡男與顏男持棍棒圍毆，雙方爆發激烈衝突。混亂之中，黃男掏出預藏的折疊刀揮舞反擊，顏男閃避不及，頭部遭刺當場倒地不起。

黃男見釀成命案後隨即駕車逃逸，一路南下躲藏於台南地區。警方調閱大量監視器畫面，以車追人迅速鎖定其行蹤，並於短時間內將人查緝到案。

檢警相驗發現，顏男頭部有致命銳器傷，初步研判因大量失血致死，預計於25日解剖釐清確切死因。據悉，死者當時正在大林營區服役，剩兩個月就要退伍「已破百」，家屬接獲噩耗悲痛不已。全案目前依殺人罪偵辦，警方也將持續追查相關金流與是否涉及其他不法情事。