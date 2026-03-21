伊朗威脅「全世界」都不安全！　目標鎖定觀光區

▲美國佛州清水海灘（Clearwater Beach）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗於20日發出嚴厲威脅，表示將開始針對全球各地的觀光景點發動攻擊，而這項令人不寒而慄的警告，正好就在全美各地春假剛展開之際發布，引發國際社會高度關注。

伊朗軍方下通牒 公園、遊樂區都不安全

伊朗軍方發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）透過國營電視台發表這項威脅。他明確誓言，對於德黑蘭當局的敵人而言，全球熱門的旅遊勝地將不再是避風港。

謝卡奇表示，「從現在起，根據我們掌握關於你們的情報，全世界任何地方的公園、遊樂區和旅遊景點，對你們來說都不再安全。」不過，他在聲明中並未具體點名哪些度假目的地已進入伊朗的攻擊火線。

隨著大批放春假的遊客湧向全美各地，這項威脅也讓外界擔憂德黑蘭當局可能故技重施，透過中東以外地區的激進組織發動攻擊，將其視為一種施壓手段。

增派2500名海軍陸戰隊員 川普：拒向媒體透露行動



事實上，自從三週前美國與以色列聯手空襲伊朗、引爆戰火以來，美國國土安全部和聯邦調查局（FBI）都已進入高度戒備狀態。

在伊朗發出最新威脅前，美國官員曾透露，將加派三艘戰艦以及約2500名海軍陸戰隊隊員部署至中東。官員強調，目前雖然尚未決定派兵進入伊朗本土，但此舉旨在提升未來在該區域行動的作戰能力。

針對目前的軍事部署，總統川普（President Trump）於19日堅稱，他目前並沒有要把軍隊派往「任何地方」。但他隨後也語帶保留地表示，即便他真的打算這麼做，也不會事先讓媒體知道。