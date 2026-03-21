白營主委退黨！不滿初選對手家族涉貪　粉專轟：討厭這種情緒勒索

▲民眾黨創黨主席柯文哲（左）與雲林縣黨部前主委林淑芬（中）、林靖冠（右） 。（圖／記者游瓊華翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟，因不滿黨中央讓涉貪議員之子參與議員初選，忽視社會對清廉政治的基本期待，憤而宣布退黨。對此，臉書粉專不禮貌鄉民昨（20日）開轟，自己很討厭這種情緒勒索，何況現在綠營已經掌握大多媒體了，藍白的選戰這麼難打，這種要故意幫倒忙的，建議直接當做是綠營那邊的來看。

林淑芬與林靖冠日前發布聲明表示，國民黨議員王又民因涉及光電貪汙案，遭法院一審判決9年6個月，並褫奪公權8年，黨中央卻決定推動林靖冠與王又民之子王俊毅參與雲林縣第一選區初選程序。

該聲明強調，民眾黨讓涉及重大貪污爭議的政治勢力參加議員初選，恐對政黨整體形象造成嚴重衝擊。這不僅忽視社會對清廉政治與政治責任的基本期待，也未正視長期深耕地方同志所累積的努力與信任，令地方支持者深感失望。

針對此事，臉書粉專不禮貌鄉民則開轟林淑芬姊弟，退黨理由是王俊毅的爸爸曾經涉貪，所以認為王俊毅不應該有初選資格，但說穿了就是自己沒本事打敗競選對手，所以把過錯怪到對方的父親身上。

不禮貌鄉民認為，就算對方的父親曾經有案件，也不代表兒子就應該一起背負這個責任，除非有證據這個兒子也一起參與貪污，不然所謂禍不及家人，去怪對手父親曾經涉貪只是在情緒勒索而已。

最後，不禮貌鄉民再度痛批，林淑芬、林靖冠姊弟因為不滿王俊毅可以參加初選，就憤而退黨，還拉了100多位黨員一起退出，自己很討厭這種情緒勒索，何況現在綠營已經掌握大多媒體了，藍白的選戰這麼難打，這種要故意幫倒忙的，建議直接當做是綠營那邊的來看。