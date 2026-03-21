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台中26歲男超劣！黃野馬猛撞三輪車...阿北慘受傷　還瘋狂逆向

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲野馬駕駛26歲陳姓男子昨天開車撞上前方三輪車。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1輛黃色野馬轎車，昨天（20日）上午在文心路、甘肅路撞擊前方三輪車，隨後再波及路邊停放的4輛機車，造成三輪車駕駛受傷送醫；經查，野馬駕駛26歲吳姓男子，在肇事前一天竟也在其他路段逆向行駛，嚇壞用路人。警方表示將會對違規部分開罰。

警方調查，昨天上午11時40分許，吳男駕駛新車要價約200萬元的黃色野馬轎車，行經台中市西屯區三段外側車道時，碰撞前方由賴姓男子（63歲）駕駛的三輪車，導致賴男連人帶三輪車撞向路旁停車格內的4輛機車。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲賴男連人帶三輪車撞向路旁停車格內的4輛機車。（圖／民眾提供）

事故造成賴男身體多處擦挫傷，送往林新醫院治療，野馬車頭、三輪車多處碰損；警方對吳男進行酒測，無酒駕行為，吳辯稱沒掌握好距離才會撞上，詳細肇事原因待查。

此外，警方也查出吳男在19日晚間7時許，駕駛同1輛黃色野馬於台中市北屯區北屯路、旅順路口逆向行駛，當時正值下班時間，車流量大，不少民眾目擊吳男違規行為。

警方指出，吳男逆向行駛行為違反道交條例第45條，可處600元以上1800元以下罰鍰，將依法製單舉發。

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