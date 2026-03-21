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玩命片！女童站自行車火箭筒...爺孫橫跨雙黃線　後方駕駛嚇壞

▲彰化伸港鄉有大人騎單車載幼童站火箭筒跨雙黃線。（圖／翻攝自臉書／伸港小鎮）

▲彰化伸港鄉有大人騎單車載幼童站火箭筒跨雙黃線。（圖／翻攝自臉書／伸港小鎮）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港一處路口日前出現驚險畫面，一輛自小客車駕駛剛右轉，對向車陣中突然竄出一輛腳踏車，跨越雙黃線，疑似是爺孫雙載，而後座的女童竟然用「站」的，雙手扶著前方大人，整個人搖搖晃晃，讓後方目擊駕駛嚇出一身冷汗。更誇張的是，該名女童後來還突然「蹦」一聲跌坐回座椅上，讓網友忍不住搖頭「萬一出事，兩個人都危險」，警方表示將依法開罰。

驚險畫面被po上臉書「伸港小鎮」，從畫面中清楚可見，女童並不是安穩坐在後座，而是雙腳踩在後輪軸兩側的踏桿上（俗稱火箭筒），整個人驚險站著，只靠雙手扶著大人的腰部或肩膀。2人沒有配戴安全帽，當時又正值傍晚車流尖峰時段，路口汽機車密集，一旦發生擦撞，頭部完全沒有基本防護。

▲彰化伸港鄉有大人騎單車載幼童站火箭筒跨雙黃線。（圖／翻攝自臉書／伸港小鎮）

▲彰化伸港鄉有大人騎單車跨雙黃線幼童站火箭筒。（圖／翻攝自臉書／伸港小鎮）

尤其女童站姿重心極不穩定，只要遇到路面坑洞、緊急煞車或轉彎，隨時可能向後或側邊摔落，更可怕的是，她的雙腳就緊貼著快速旋轉的輪框鋼絲，稍有不慎被捲入，後果不堪設想。

警方也對此說明，這起案件發生在伸港鄉中興路與彰新路口，依據《道路交通安全規則》第122條，自行車後座附載幼童限1至6歲、體重在22公斤以內，違者可處300元以上、600元以下罰鍰。而自行車違規跨越雙黃線的部分，則依《道路交通管理處罰條例》第74條，可處300元以上、1,200元以下罰鍰。

警方也呼籲，汽機車駕駛人遇到自行車時，請多一分留意，超越時保持安全間距；自行車騎士也務必遵守交通規則。安全是回家唯一的路，希望所有用路人多一份用心，共同營造友善、安全的道路環境。

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