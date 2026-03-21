快訊／氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時　導航無線電恐中斷

▲氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署今(21)日上午10時發布中度磁暴警示訊息，指出上午8時起地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署太空天氣作業辦公室說明，受到太陽表面活躍區(AR4392)於3月18日發生M2.3級太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件(CME)，於3月21日通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

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▲氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時。（圖／氣象署提供）

針對可能影響，氣象署指出，衛星導航系統及低頻、高頻無線電通訊可能出現短暫中斷，極光活動最低可能出現在磁緯50度地區。

此外，在電力系統方面，部分保護裝置可能出現誤動作情形，需進行電壓修正；太空飛行器操控方面，人造衛星部分裝置可能出現電荷累積現象，低軌道衛星飛行阻力增加，姿態需進行調整。

▲▼氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時。（圖／氣象署提供）