吞105顆膠囊「人肉運毒」來台　外籍男被判關17年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

外籍男子小羅（化名）去年10月在寮國接受他人邀約，同意以美金300元為代價，吞下105顆毒品膠囊，意圖以人體藏毒方式搭機來台，結果一落地高雄國際機場，很快就被警方查獲。雖然小羅聲稱是遭到威脅才會答應幫忙，但高雄地院法官沒有採信，日前仍依法判處他有期徒刑17年8個月。

▲小羅吞下105顆毒品膠囊，幫助他人運毒來台。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，小羅去年10月在寮國接受他人邀約，答應以美金300元為代價，吞服含有第一級毒品海洛因成分的膠囊；飛機起飛前半小時，他在寮國的旅館內吞下105顆膠囊，接著搭機來到台灣，抵達高雄國際機場之後，他隨即前往旅館，但很快就被警方查獲，並被帶到醫院排出體內的毒品。

小羅辯稱，他多年前遭人威脅，才會答應幫忙運毒，如果不從，對方可能會對他的家人不利。然而，高雄地院法官認為，小羅自述是多年前遭到威脅，地點遠在歐洲，此案卻是在寮國答應幫忙運毒，這段期間他沒有報警或請求保護，反而同意幫忙，顯然不符合常理以及經驗法則。

法官表示，小羅對於自己的主張，並未提出任何證據以供調查，僅憑空口辯解，實難採信，考量到他以人體藏毒方式走私來台的毒品合計淨重超過1公斤，純度高達89.66％，但事後已坦承犯行，最終依犯共同運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑17年8個月，全案仍可上訴。