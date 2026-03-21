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字節跳動出售旗下遊戲公司沐瞳　張雲帆續任CEO

▲▼沐瞳科技旗下遊戲MLBB。（圖／翻攝沐瞳科技）

▲沐瞳科技。（圖／翻攝沐瞳科技）

記者蔡紹堅／綜合報導

字節跳動旗下字節遊戲業務負責人張雲帆20日發出全員信，表示最近公司和Savvy Games Group簽署了協議，雙方將在未來一段時間內完成交易，交易完成後，沐瞳將成為Savvy的全資子公司。

張雲帆在信中也提到，與此同時，沐瞳的管理結構保持不變，沐瞳仍是一家總部位於上海的公司，「我本人也將繼續擔任沐瞳CEO，和管理團隊一起繼續帶領公司向前發展。」

張雲帆說，這次交易經過了慎重考慮和討論，自2016年《決勝巔峰 Mobile Legends: Bang Bang》上線以來，他們基於此，打造了專業化、生態豐富的電競賽事體系，這與Savvy的使命「推動遊戲和電競領域的長期發展和創新」和其電競規劃是相契合的。

▼沐瞳科技主力產品《決勝巔峰 Mobile Legends: Bang Bang》。（圖／翻攝沐瞳科技）

▲▼沐瞳科技旗下遊戲MLBB。（圖／翻攝沐瞳科技）

張雲帆強調，交易完成後，基於歷史業績貢獻，將為沐瞳的「同學」們提供多項激勵計劃，其中包括加速部分歷史授予的長期激勵的歸屬和發放。同時也將基於未來的業績，推出新的有吸引力的激勵方案。

據陸媒報導，Savvy將收購沐瞳主體及相關核心資產，主要包括沐瞳旗下王牌MOBA產品《Mobile Legends: Bang Bang》（決勝巔峰）、沐瞳上海工作室、沐瞳廣州Lighthouse工作室，以及旗下在研的多項產品。

報導也提及，字節此次出售沐瞳科技價格超過60億美元，高於2021年3月字節旗下朝夕光年約40億美元收購沐瞳科技的價格。

公開資料顯示，沐瞳成立於2014年，公司總部位於上海，在新加坡、秘魯、馬來西亞、菲律賓、印尼等地設有分支機構。其官網提到，公司創立之初便立足於全球化遊戲的開發，通過領先的研運優勢，打造全球發行體系，已成功推出多款在海外具有高知名度的移動遊戲產品，是最早一批致力於遊戲出海的中國公司，也是擁有最多海外玩家的中國遊戲公司之一。

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