柯文哲捲京華城案326一審宣判　黃國昌：當天開中外記者會

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，一審結果將在3月26日宣判。民眾黨主席黃國昌20日時預告，26日下午、傍晚左右會開中外記者會，坦蕩地面對台灣社會表達對判決的看法。他也說，26日的判決只是第一回合，因為不管柯還是檢方，都一定會提起上訴。

黃國昌20日接受TVBS節目《政治一點明》專訪，談到326當天規劃時說，當然希望326那天的宣判，司法上可以還給柯文哲主席清白，讓台灣人民重新相信司法是可以信任的；他說，從法律專業角度來看，「我也不認為檢方起訴柯文哲主席貪污治罪條例，不管圖利或是收賄，在法律上應該要成立」。

黃國昌表示，326是不是能在司法上還柯文哲主席清白，在貪污部分是不是如同他判斷的是無罪，「老實講，我沒有那麼高的信心」。

黃國昌提到，柯主席自己面對這些事情，因為很多事情非操之在己，在政治上可能產生的影響，民眾黨會嚴肅面對。

黃國昌說，326那天宣判後，他跟柯文哲、律師團會先開內部會議，準備好後，當天下午看時間，快的話4點多、慢的話5點多，一定會出來開中外記者會，非常坦蕩地面對台灣社會，表達對判決的看法。

黃國昌提到，不管結果如何，這只是第一回合，因為如果判決結果有利於柯文哲主席，很難想像北檢不會上訴；當然若一審判決結果，無法還給柯文哲清白，柯主席也會循法律程序提起上訴。