太活網！蔡英文神速跟風「我給ㄅ級分」　全網暴動：快跟不上了



▲蔡英文活網程度讓許多網友直呼跟不上。（圖／翻攝臉書／蔡英文）



文／CTWANT



前總統蔡英文近期常在Threads與網友互動，19日她現身東吳大學演說，不僅現場滿席，還有大批學生擠在外面等候，展現超高人氣。現場有學生側拍她PO上Threads，引來蔡英文回應「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，讓不少網友驚呼「為什麼連ㄅ級分都會了，總統你太活網了吧！」



蔡英文常在Threads與網友互動，自從去年12月她看到有人在冰淇淋加香菜後留言「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，蔡英文各種回覆吸引網友關注，還有不少人認為她退休生活都在滑手機，要她再出來選總統。

▲蔡英文到東吳大學演講展現超高人氣。（圖／翻攝Threads／＠tsai_ingwen）

近日網紅李怡蓁一段「ㄅㄆㄇㄈㄦ級分評分系統」影片爆紅，她表示當初在YouTuber金童的影片上看到覺得很有趣分享給大家，「超local邏輯又很通順，而且是我們的加密語言欸！」在國外也不會有人聽得懂，李怡蓁最後強調「隱私性的部分，我們給到ㄅ級分。」

由於該影片14日才上傳，19日蔡英文就學會以此留言「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，活網的速度讓不少網友感到震驚，「我竟然還得去查詢ㄅ級分的意思才聽得懂！ 真的跟不上小英總統的網速了」、「我居然看了這篇才學到ㄅㄆㄈ級分評分表，我的活網程度輸給退休總統」、「ㄅㄆㄇ評級也刷到過，這太活了喔」、「慘了，我輸給退休總統，剛才去查了什麼是ㄅㄆㄇ分級表，像這種活網又不出來選的退休總統，抱歉我只能給到ㄇ級分」。

此外，李怡蓁發現蔡英文看過她的影片後，興奮得再拍一段影片回應，同時也強調這個評分系統是金童發明的，自己只是推廣的角色。蔡英文隨即在底下留言，也轉發該影片寫下「你努力學英文，我也給ㄅ級分。」

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