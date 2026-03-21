李四川嗆蘇巧慧剛選上立委就想選市長　綠委酸：在罵蔣萬安？

▲前台北市副市長李四川。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室嗆聲，綠委蘇巧慧喊出已跑新北500天，是剛選完立委就想選市長。對此，綠委林楚茵今（21日）表示，李四川上週才說不打負面選戰、不會攻擊對手，結果轉頭就發稿攻擊蘇巧慧「剛選上立委就想選市長」。但李好像忘了，他的前老闆蔣萬安也是2020年連任立委，2022年就去選台北市長，比蘇巧慧還早！所以李四川是在偷臭蔣萬安嗎？

李四川日前提出「校校有公托」政見，將全面清理、運用新北市的閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，新北市早在2011年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市遠遠拋在後頭」。

對此，林楚茵表示，李四川不只偷臭蔣萬安，更好笑的是，李四川連自己以前在新北市府的業務都搞不清楚。「校校有公托」本來就是蔣萬安向新北市學習的政策，結果李四川現在竟然反過來說，要帶領新北市向台北市學習。

林楚茵質疑，李四川當過「新北副市長」，後來當「台北副市長」，現在又要選「新北市長」，跑來跑去沒個忠誠度，難怪連施政來龍去脈都搞不清楚。被抓包出糗就「明貶巧慧、暗臭萬安」，其實是掩飾自己的無知，刻意轉移焦點，新北市民放心把市政交給這種白賊又狀況外的人嗎？