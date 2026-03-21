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速食店「激省優惠券」懶人包　雞塊下殺6元、焦糖奶茶買1送1

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲多家速食店推出優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底省荷包，速食店推出「激省優惠券」，麥當勞集結38種組合最高可省下2538元，漢堡王8大優惠89元起，德克士脆皮炸雞可享買A送B、個人餐99元；頂呱呱、bb.q CHICKEN則有一系列好康下殺5折。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王推8大加碼優惠券。※點圖放大

★漢堡王
漢堡王至29日前祭出「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」8項優惠券，其中15塊雞塊特價99元，平均每塊只要6元。民眾只要於門市報代碼即享折扣，機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭出最新優惠券。※點圖放大

★麥當勞
麥當勞至31日前推「一起挺優惠券」，集結38種組合，整張券最高省2538元。優惠包含薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、大薯2份及6塊麥克雞塊2件99元；可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等買1送1；還有「美味飽送101元起」、「雙人共享餐」、早餐時段「元氣先發」、「早安共享」等。

▲▼bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

▲優惠券不限使用次數。※點圖放大

★bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN至31日前祭出「挺台灣！強棒出擊超值優惠」，有「5折起」、「+1元多1件」、「買就送」與「超值加點」等優惠，還有多款套餐組合包括199元個人餐、328元升級版套餐，以及3人共享的同樂餐969元。凡至門市內用或外帶出示優惠券圖示即可享優惠，使用次數不限。

▲▼頂呱呱推出「春暖呱開大禮包」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱春暖呱開大禮包優惠內容。※點圖放大

★頂呱呱
頂呱呱「春暖呱開大禮包」使用期限至4月10日，集結6大品項買1送1、人氣小點2份99元起，還有多款個人輕食餐79元起，只要於門市出示活動照片或提供優惠代碼即享優惠。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞春季限定優惠券。※點圖放大

★德克士脆皮炸雞
德克士脆皮炸雞「春季限定優惠券」最低下殺53折，包括買A送B、個人餐99元、雙堡109元等，優惠最多省1942元，使用期限至4月30日。

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