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北韓元山葛麻海岸觀光區即將完工　傳將優先開放中國、俄國遊客

▲▼北韓領導人金正恩視察東部的元山葛麻海岸旅遊區。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩2018年5月視察元山葛麻海岸旅遊區。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓民間衛星影像分析業者發現，北韓（朝鮮）元山葛麻半島海岸觀光區各項設施已接近完工，包括飯店、大型醫院、車站屋頂工程等，戶外劇場甚至聚集約2000人進行疑似員工教育訓練。專家分析，北韓可能準備重啟觀光，首先開放中國與俄羅斯遊客。

根據韓媒《News1》，南韓國內民間衛星影像分析業者SI Analytics本月10日取得衛星影像，發現北韓元山葛麻海岸觀光區的度假村設施已大致完成，主要建築如飯店與海岸沿線設施均已接近完工，新增的火車站除了屋頂工程尚未收尾，其他工程均已結束。SI Analytics預估，整個度假村最晚於5月就可呈現「完整樣貌」。

▲▼衛星影像顯示，約2000人聚集渡假村的戶外劇場。（圖／翻攝自SI Analytics NK insight）

▲衛星影像顯示，約2000人聚集渡假村的戶外劇場。（圖／翻攝自SI Analytics NK insight）

衛星影像顯示，度假村內的戶外劇場聚集約2000人與多輛車輛，SIA研判這可能是即將上崗的工作人員進行教育訓練或動員演練。同時，在葛麻度假村主要門戶——元山葛麻國際機場附近，也出現13輛高級轎車聚集，停放位置靠近機場附屬設施而非停車場，顯示可能是高階官員進行視察或預演活動。

SI Analytics指出，「同時出現20人以上的同級高官，是相當罕見的現象，顯示北韓高層正在進行設施盤點或事前準備工作」。

不僅如此，準備接待外國遊客的跡象也逐漸浮現。報導指出，中國駐北韓大使王亞軍上月曾造訪元山葛麻海岸觀光區，並與北韓方面共同舉辦宴會，營造觀光合作氣氛。中國駐北韓大使館亦透過官網宣傳元山葛麻度假村，稱其為「大型綜合海岸觀光區」。

▲▼北韓最高領導人金正恩計畫將元山葛麻半島打造成豪華觀光渡假村。（圖／達志影像）

▲金正恩計畫將元山葛麻半島打造成豪華觀光渡假村。（圖／達志影像）

近期北韓與中國更恢復疫情期間停擺的客運列車與定期航班，配合元山葛麻海岸觀光區度假村活躍的動態，顯示北韓可能優先向中國及俄國遊客開放觀光市場。

此外，北韓最高領導人金正恩已指示，除了元山葛麻海岸觀光區度假村外，位於朝中邊境與白頭山（長白山）附近的三池淵市，也將陸續被打造成充滿現代化元素的觀光景點。

自從新冠疫情爆發後，北韓長期關閉外匯收入管道。專家分析，今年北韓有望循序恢復並擴大觀光業，藉此吸引外國遊客與外匯收入。

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