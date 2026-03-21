北檢簽結李俊俋公務車案　吳宗憲批：刑事無罪不代表行政倫理洗白

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

監察院前秘書長李俊俋等人去年被控濫用公務車，北檢以查無具體犯罪事證簽結。國民黨立委吳宗憲批，就算「自費」支付油錢，刑事簽結不代表行政倫理可以「洗白」。他尊重承辦檢察官的法律判斷，但他更在乎法律的一致性。對待自己人，和對待基層，必須有同一套且清楚的標準。否則，人民看到的就不是廉政，而是「雙標」。

去年政壇掀起一波官員遭跟拍爆料濫用公務車風潮，時任監察院秘書長李俊俋為此請辭下台，台北地檢署調查半年後，認為李俊俋、監委王榮璋、田秋堇、林郁容與蘇麗瓊5人有依規定自負油料等費用，前文化部長史哲、中選會主委李進勇分別在回家順路去推拿、買飯，算是附隨工作的必要行為，20日以查無不法為由將7官員簽結。

吳宗憲說，刑事簽結不等於監察院的用車標準合乎「行政公務倫理」。公務車本身、車輛的保養管理、機關的調派成本，甚至是司機的人力與薪水，全部都是由全民納稅人的公帑支付，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就可以變成監委的私家車。

吳宗憲認為，公務資源的「待命」與「便利」本身就是國家資源，絕不是付油錢就能隨意私用。廉政標準不應只有最低的「刑事紅線」，不是只看有沒有被起訴，還包括公務紀律、行政倫理及社會觀感與公信力。監察院作為監督公務員最高機關，對自己人如此寬鬆，要如何要求基層公務員廉潔自持？

