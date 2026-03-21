東京迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住了

▲東京迪士尼聽到中文求助，原PO秒回金額被讚爆。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

日本擠滿台灣人！一名妹子直呼，她在東京迪士尼排隊時，聽到有人用中文問「2000日圓是多少台幣」，她秒答「大概400元」，對方當場愣住後才笑著道謝。貼文曝光後，網友也笑回，「在3COINS感覺在逛寶雅」；還有人說，刷卡選幣別時，遇到熱心台灣人提醒要選日幣。

一名女網友在Threads爆笑表示，當時人在東京迪士尼遊玩，排隊時突然聽到旁邊有人用中文詢問「2000日圓是多少台幣」。她秒回一句「大概400元」。

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沒想到對方瞬間露出滿臉問號，似乎在消化這個答案，接著才笑著回「謝謝」，這段短暫互動讓原PO印象深刻，並笑虧「就說台灣人都在日本吧！」

逛3COINS像在寶雅、在嵐山搭小火車彷彿置身阿里山



文章曝光後，底下留言更是笑翻一片，「我在逛3COINS的時候，旁邊都是台灣人在聊天，感覺我在逛寶雅」、「新宿吃個六歌仙，整間店都是國台語交雜聲，我還以為我在吃屋馬」、「去京都保津川遊船，連續兩艘船80%都台灣人，搞到好像在秀姑巒溪」、「前幾天在嵐山等小火車，突然一團台灣人進來，瞬間覺得我等的是阿里山小火車」。

刷卡幣別選錯？熱心台灣人在日本互相提醒

也有網友分享，「去日本無印買限定的寶特瓶保冰杯，正跟先生討論要買幾個，有個女生走過來問是台灣人嗎？提醒台灣的瓶子裝不下，別買！我超感謝，日本最多的就是台灣人」、「去福岡刷卡買球鞋，在選擇日幣、台幣的時候，後面默默的發出了一句『要選日本喔，不要選錯了！』 是的，超多台灣人在日本很貼心捏」、「在藥妝店結完帳準備離開，聽到隔壁櫃請阿伯按刷卡幣別，立馬轉過去阻止差點按下台幣的阿伯」。