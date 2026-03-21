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普丁開條件！以「不幫伊朗」換取川普放棄烏克蘭　歐洲炸鍋了

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）選在美國阿拉斯加州會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普、俄羅斯總統普丁去8月選在美國阿拉斯加州會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁近期被揭露，曾透過特使向美國提出一項敏感交易：若華府停止向烏克蘭提供軍事情資，則莫斯科同樣將終止與伊朗的情報合作，包括不再分享美軍在中東據點的位置。這項提議雖遭美方拒絕，但已在歐洲引發高度警戒，外界憂心美俄可能繞過盟友進行權力交換，進一步衝擊烏克蘭戰局與跨大西洋關係。

兩名熟稔美俄談判的消息人士向《政客》（Politico）揭露，俄羅斯談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）日前在邁阿密與川普政府代表威特科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）會面時，提出這項「對等交換」方案，內容包括俄方停止向伊朗提供情報支援，條件是美國同步中止對烏克蘭的情報分享，尤其涉及俄軍行動的關鍵資訊。

兩名知情人士透露，該提案結構「相當直接」，但因牽涉層面過於敏感，美方最終未能接受。

報導指出，俄羅斯自從戰爭爆發以來，已明顯加強與伊朗的軍事與情報合作。美媒《華爾街日報》指出，莫斯科提供衛星影像與無人機技術，協助德黑蘭鎖定中東地區的美軍目標。

儘管克里姆林宮否認並稱為「假新聞」，但川普近期受訪時坦言，「普丁可能有稍微幫助他們」，並形容這是大國間的某種默契，同時指出美方也在支援烏克蘭，「他大概也認為我們在幫助烏克蘭。」

除了情報交換，俄方近期還提出其他涉及伊朗的方案，例如接收並保管伊朗濃縮鈾，但同樣遭到美國拒絕。這一連串提議，讓歐洲外交圈高度不安。有歐盟外交官直言該方案「令人憤慨」，雖然國際政治中利益交換並不罕見，但歐洲更擔心的是，美俄之間的接觸是否正在偏離烏克蘭和平談判的主軸。

歐洲官員普遍質疑，這類會談不僅未推動俄烏停戰，反而可能讓俄羅斯取得與美國單獨談判的空間，導致歐洲在安全議題上被邊緣化。尤其北約組織（NATO）盟友近期因是否派遣軍艦進入荷姆茲海峽護航而與美方產生分歧，川普更批評部分盟國是「懦夫」，並警告「我們會記住」。

對烏克蘭而言，美國的情報支援仍是關鍵命脈之一。儘管川普政府已削減多數軍援與資金支持，但情報共享仍維持運作。然而，這項合作過去也曾出現動搖——在川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮會談氣氛緊張後，美方一度暫停情報交流，凸顯雙方合作的脆弱性。

儘管有歐洲官員指出，目前約3分之2提供給烏克蘭的軍事情資是來自法國，但美國仍扮演不可或缺角色。分析認為，俄方此次提案的核心目的，正是削弱甚至切斷這項支援，一旦成真，恐對烏克蘭戰局帶來重大衝擊。

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