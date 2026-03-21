　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒：五角大廈正為「地面部隊進入伊朗」做準備　精銳部隊待命

▲▼2026年3月15日，美國總統川普在返回華府的空軍一號專機上向記者發表演說。（圖／路透）

▲ 川普對伊朗軍事行動下一步備受關注。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府傳出正積極研擬取得伊朗核武原料的行動方案，多名知情人士向CBS透露，五角大廈已針對奪取或移除伊朗核物質展開詳細規劃，甚至考慮派遣專門執行敏感反擴散任務的聯合特種作戰司令部精銳部隊。

川普模糊回應出兵問題　白宮稱為總統保留彈性

消息人士指出，雖然川普尚未做出最終決定，但相關計畫已進入具體討論階段。川普19日在白宮橢圓形辦公室雖稱「不會派兵到任何地方」，隨即又說若真要出兵，不會先告訴媒體。白宮發言人李維特則強調，「這是擺在總統桌上的選項之一」，而五角大廈的職責就是做好準備，為三軍統帥提供最大彈性。

伊朗囤積972磅濃縮鈾　IAEA：任務極具挑戰

根據聯合國國際原子能總署（IAEA）資料，截至去年夏季，伊朗已囤積約972磅濃縮度達60%的鈾原料，距離武器級濃度僅一步之遙。署長葛羅西（Rafael Grossi）受訪時坦言，「我們談論的是裝有60%濃縮鈾六氟化物氣體的容器，處理起來非常困難」，雖不排除軍事行動的可能性，但這將是「極具挑戰性的任務」。

美軍增派兩棲艦隊與陸戰隊　82空降師傳待命

美軍近期增援動作頻頻，除先前派遣駐日美軍「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲攻擊艦及第31陸戰隊遠征隊，近日又增派加州「拳師號」（USS Boxer）兩棲攻擊艦、陸戰隊第11遠征隊，連精銳的第82空降師也傳出待命消息。

川普20日則在自家社群平台Truth Social發文稱，「我們非常接近達成目標，正考慮逐步結束針對伊朗恐怖政權的軍事行動」，但實際時程仍不明朗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿兵哥陪追債　慘遭刺死街頭
快訊／男攻頂後倒地亡　心碎妻伴夫屍一夜
伊朗戰火掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘
快訊／勇士總教練辭職！　許晉哲回歸兼主帥
快訊／氣象署示警！「中度磁暴」今起影響15小時
柯文哲京華城案326一審宣判　黃國昌：當天開中外記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗威脅「全世界」都不安全！　目標鎖定觀光區

川普：美國收手「以色列就不會打了」！　以軍再轟黎巴嫩

美媒：五角大廈正為「地面部隊進入伊朗」做準備　精銳部隊待命

荷姆茲海峽遭封鎖！伊朗戰火恐掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘

伊朗外長鬆口：願開放「日本船隻」通過荷莫茲海峽！　提1條件

川普開噴了！　怒轟北約「全是一群膽小鬼」

韓國汽車零件廠大火增至10死！　濃煙「封死出口」員工跳樓求生

馬斯克吞敗！法院裁定「詐欺推特股東」　恐噴830億賠償金

伊朗滲透「鐵穹」部隊　以色列兵洩軍事據點、官員名單

涉「偷渡高階晶片」赴中　美超微共同創辦人已辭董事

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

伊朗威脅「全世界」都不安全！　目標鎖定觀光區

川普：美國收手「以色列就不會打了」！　以軍再轟黎巴嫩

美媒：五角大廈正為「地面部隊進入伊朗」做準備　精銳部隊待命

荷姆茲海峽遭封鎖！伊朗戰火恐掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘

伊朗外長鬆口：願開放「日本船隻」通過荷莫茲海峽！　提1條件

川普開噴了！　怒轟北約「全是一群膽小鬼」

韓國汽車零件廠大火增至10死！　濃煙「封死出口」員工跳樓求生

馬斯克吞敗！法院裁定「詐欺推特股東」　恐噴830億賠償金

伊朗滲透「鐵穹」部隊　以色列兵洩軍事據點、官員名單

涉「偷渡高階晶片」赴中　美超微共同創辦人已辭董事

伊朗威脅「全世界」都不安全！　目標鎖定觀光區

前主播吳中純追思會媽媽現身落淚　「把思念放心裡」

假中獎真盜刷！輸入資料慘賠4萬沒了　金門警籲勿點可疑連結

呼叫肉食控！「可口可樂嗨肉祭」點餐送可樂　臺虎東門櫻花祭限定登場

澳門國安委秘書處設34人編制　保安司司長兼任秘書長一職

國際油價狂飆！陸消費者提前一個月「囤票」　燃油費上漲預期升溫

正義不缺席！世界拳總證實林郁婷可參賽　還讚台灣拳協這點

玩命片！女童站自行車火箭筒...爺孫橫跨雙黃線　後方駕駛嚇壞

鋒面路過「北東溼答答」　中南部周日飆30度

白營主委退黨！不滿初選對手家族涉貪　粉專轟：討厭這種情緒勒索

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

國際熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國

快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

家藏女頭骨！日本分屍魔認搜食譜吃內臟

韓國汽車零件廠大火增至10死　員工跳樓求生

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

「疣豬」戰機出動！荷莫茲海峽空中打擊

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

偷渡高階晶片赴中　美超微共同創辦人辭董事

伊朗最高領袖發最新聲明！仍未公開露面

更多熱門

相關新聞

「奪島之戰」的地理利伊朗伏擊

「奪島之戰」的地理利伊朗伏擊

五角大廈已將第31陸戰隊遠征支隊調赴中東，為總統川普打通荷莫茲海峽提供選項。這支兵力2200人的部隊可用於奪取伊朗島嶼作為施壓籌碼，然而在狹窄天險之地用兵風險不低。 華爾街日報指出，搭載於兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）的第31陸戰隊遠征支隊，預計從駐地日本出發約1週多後抵達中東。

美國防部對伊戰再求撥2000億美元

美國防部對伊戰再求撥2000億美元

紐時：深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

紐時：深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉登更恐怖

第一槍！馬來西亞宣布與美貿易協定「失效」

第一槍！馬來西亞宣布與美貿易協定「失效」

感佩現代蘇秦　咱要有自知之明

感佩現代蘇秦　咱要有自知之明

關鍵字：

伊朗核武美軍增援川普政策五角大廈核擴散

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元陽明還沒討論　各家損失已逾百萬

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

F-35「隱形神話」被擊落！　前空軍副司令揭原因

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

嫉妒心最強的三大星座！

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面