美媒：五角大廈正為「地面部隊進入伊朗」做準備　精銳部隊待命

▲ 川普對伊朗軍事行動下一步備受關注。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府傳出正積極研擬取得伊朗核武原料的行動方案，多名知情人士向CBS透露，五角大廈已針對奪取或移除伊朗核物質展開詳細規劃，甚至考慮派遣專門執行敏感反擴散任務的聯合特種作戰司令部精銳部隊。

川普模糊回應出兵問題 白宮稱為總統保留彈性

消息人士指出，雖然川普尚未做出最終決定，但相關計畫已進入具體討論階段。川普19日在白宮橢圓形辦公室雖稱「不會派兵到任何地方」，隨即又說若真要出兵，不會先告訴媒體。白宮發言人李維特則強調，「這是擺在總統桌上的選項之一」，而五角大廈的職責就是做好準備，為三軍統帥提供最大彈性。

伊朗囤積972磅濃縮鈾 IAEA：任務極具挑戰

根據聯合國國際原子能總署（IAEA）資料，截至去年夏季，伊朗已囤積約972磅濃縮度達60%的鈾原料，距離武器級濃度僅一步之遙。署長葛羅西（Rafael Grossi）受訪時坦言，「我們談論的是裝有60%濃縮鈾六氟化物氣體的容器，處理起來非常困難」，雖不排除軍事行動的可能性，但這將是「極具挑戰性的任務」。

美軍增派兩棲艦隊與陸戰隊 82空降師傳待命

美軍近期增援動作頻頻，除先前派遣駐日美軍「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲攻擊艦及第31陸戰隊遠征隊，近日又增派加州「拳師號」（USS Boxer）兩棲攻擊艦、陸戰隊第11遠征隊，連精銳的第82空降師也傳出待命消息。

川普20日則在自家社群平台Truth Social發文稱，「我們非常接近達成目標，正考慮逐步結束針對伊朗恐怖政權的軍事行動」，但實際時程仍不明朗。