桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

▲桃園機場採取新型態流量管制措施，尖峰航班延誤30分鐘左右起飛。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場每日約有800架次班機起降，3月16日起桃園機場實施新型態流量管制措施，採取「地面等待」取代「空中等待」的新流管措施，減少在抵達機場空中盤旋等待風險，不過近期有民眾發現尖峰時段部分航班延誤30分鐘出發。由於清明連假將至，預期出國人潮增加，也讓新制上路後的航班流控面臨考驗。

桃園機場實施新的流量管制，一旦空路擁擠，則可採取地面等待，避免班機起飛前塞在滑行道，或航機於抵達機場上空盤旋，增加耗油和風險。不過，近日有民眾發現，桃園機場上午尖峰部分出發航班出現30分鐘左右的延誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，民航局說明，桃園機場為高流量國際機場，航行量分佈有明顯的離、到場尖峰，若不妥善管理航情尖峰造成過度擁擠，飛安風險便會升高，流量管理是國際上處理航情擁擠的共通措施。

民航局指出，桃園機場疫情後航班穩定成長，日均邁進800架次起降，因此自115年3月16日起，經與日本、韓國、香港、新加坡、泰國等航管單位商議後，開始新型態的「地面等待」取代「空中等待」的流管措施，由目的地機場發送重新計算後的起飛時間(稱為CTOT, Calculated Take Off Time)，讓航機在起飛機場作適當的地面等待，減少飛到目的地機場附近遇到航班密集而大量空中轉圈之情形。

民航局強調，採取該措施後，不僅可減少航機油耗，能源永續，更重要是降低空域擁擠風險，提升飛航安全。

▲桃機新流管措施採地面等待取代空中盤旋，降低油耗和風險。（資料圖／桃機公司提供）

針對航班因此出現明顯延誤，民航局表示，桃園機場航行量分佈有明顯的離、到場尖峰，尖峰時段航班需求大於空域、機場及航管作業之能量，部分航機無法按表訂時間離、到場之情形並無法避免，因此並非實施新流量管理措施之後才發生。

民航局說，由於新型態之流量管理措施甫實施，涉及單位包含航管、機場、航空公司、地勤業者，甚或國外的航管單位及機場等之合作，總台流量管理單位將持續關注實施後之情形，並積極與各相關單位協調檢討，逐步穩健優化作業流程及航情預測參數，期於航行量不斷成長以及連續假期疏運之因應時，妥善在降低航班延誤及確保飛航安全間取得最佳的平衡。