川普、高市會面三突破　矢板明夫：美國接受「台灣有事日本有事」

▲ 日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普與日本首相高市早苗日前舉行會談，會後白宮發布聲明提及，美日雙方再度重申承諾維護台海和平穩定，反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為。對此，日本資深媒體人矢板明夫昨（20日）表示，整體氛圍來看，高市表明的「台灣有事即日本有事」立場，不但在國內選舉中獲得壓倒性支持，也在對美關係中被接受、認同。

矢板明夫表示，日本首相高市早苗此次訪美，表面上沒有驚天動地的聯合聲明，但實質上完成了信任、能源、戰略定位，這三大關鍵的突破。

第一，在對美關係上建立「可信賴但不盲從」的新模式

矢板明夫說明，面對美國在軍事分擔與經濟合作上的高要求，日本沒有空喊承諾，而是明確表達「有困難，但願意配合」。他分析，這種務實而坦率的態度，反而讓日本在一眾消極回應的盟友中脫穎而出。

矢板明夫進一步說明，對美國而言，最重要的不是你能不能立刻做到，而是你是否可靠，高市此行的核心成果，就是把日本重新放回「最值得信任的盟友」位置。

第二，能源戰略的實質突破

矢板明夫強調，這是本次訪問最具體的成果，日美雙方就能源合作達成共識，由日本出資擴大美國原油產量，特別是阿拉斯加油田與頁岩油，並將增產的石油運往日本建立共同儲備。

矢板明夫點出，更關鍵的是，運輸路徑的改變，日本目前約九成石油依賴中東，必須經過荷莫茲海峽與印度洋，一旦局勢動盪，風險極高，未來改由阿拉斯加直送日本，航線橫跨太平洋，可縮短將近一週時間，也大幅降低地緣政治風險。

針對該項突破，矢板明夫表示，如此一來，日方把能源供應從「脆弱依賴」轉向「戰略可控」，在中東局勢不穩的背景下，這一步幾乎等於為日本能源安全打了一劑強心針。

第三，對中國以及台海問題的戰略定調

矢板明夫直指，雖然會後文件未明確寫出敏感字眼，但從美方態度與整體氛圍來看，美國已實質接受日本在台海問題上站在「更前線」的角色，而高市表明的「台灣有事即日本有事」立場，不但在國內選舉中獲得壓倒性支持，也在對美關係中被接受、認同。他說，這也意味著，日本不再只是後方支援，而是開始思考是否站上第一線，與美國共同應對中國壓力。

最後，矢板明夫表示，總體來看，高市此行成功地用能源合作鎖定利益、用誠意換取信任、用安全議題提升地位，而且，再一次用行動明確選邊，在美中競爭格局下，日本選擇更全面地與美國站在一起。