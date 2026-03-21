假中獎真盜刷！輸入資料慘賠4萬沒了　金門警籲勿點可疑連結

▲金門警籲勿點連結防盜刷。（圖／金門縣警察局刑事警察大隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局近日接獲一起假冒雲端發票中獎通知的詐騙案件，一名民眾誤信郵件內容點擊連結並輸入信用卡資訊，結果遭盜刷近4萬元。警方提醒，民眾切勿輕信來路不明訊息，以免落入詐騙陷阱。

警方表示，該名被害人日前收到標題為「雲端發票中獎通知」的電子郵件，因未察覺異狀，便點入信中所附連結，進入假冒的官方網站頁面，依指示填寫信用卡卡號及驗證資訊。不久後接獲銀行來電確認交易，才驚覺遭詐騙，已造成實際財務損失。

警方指出，近期類似釣魚郵件頻繁出現，詐騙集團常仿製政府網站頁面，誘導民眾輸入身分證字號、信用卡資料及一次性驗證碼（OTP），進而進行盜刷。尤其詐騙交易多為境外消費，一旦發生，後續追回相當困難。

警方強調，發票中獎領獎程序並不會要求提供信用卡資訊，凡涉及輸入卡號或驗證碼的情況，幾乎就可判定為詐騙。民眾在點擊任何連結前，應仔細檢查網址是否為「.gov.tw」結尾的官方網站，避免誤入假冒頁面。

為防範詐騙，警方也提出多項建議，包括不要隨意點擊陌生連結、不輸入OTP驗證碼、確認寄件者來源，以及透過官方管道查詢中獎資訊。此外，若發現信用卡或帳戶出現異常交易，應立即聯繫銀行並撥打165反詐騙專線求助。

金門縣警察局呼籲，民眾可多加利用165防騙宣導平台掌握最新詐騙手法，並在進行轉帳或提供個資前也務必多方查證。若接獲疑似詐騙訊息，也可撥打110或165通報，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。