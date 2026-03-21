悍女打律師收押！法界公敵無人辯護　中律考慮終止跟法院合作

記者許權毅／台中報導

台中一名林女多次動手攻擊律師遭起訴，又當眾毆打律師公會理事長吳中和、恐嚇殺人，引爆律師界怒火，最終遭檢方逮捕後聲押後，法院才將人收押，甚至傳出羈押庭沒有律師要替林女辯護。中律公會更發表聲明指出，地院訴訟指揮已失靈，要將該名法官送評鑑，並要求地院有具體作為，避免院區成為角鬥場，也將討論是否與台中地院中止業務合作。

▲林女在地院內當眾毆打中律公會理事長吳中和，又放話殺人，昨日遭收押。（圖／地方中心攝）



該案17日在台中地院開庭，林女靠近律師公會理事長吳中和後，突然搧了吳一巴掌，讓在場10多名律師相當震驚，質疑法警應該用現行犯將人逮捕，法警卻毫無作為，在場眾多律師只要跟林女「對上眼」，就不斷被質疑、羞辱，有位律師忍不住直言，林女恐怕得「看守所見了！」再度惹得林女氣憤不已。

近日法庭後，林女又不肯配合法官吳欣哲確認人別，反而在庭上死死盯著旁聽席的律師與記者，甚至嗆一位女律師「瞪什麼？」，眼見僵持不下，吳欣哲竟然是援引法院組織法將改為不公開審理，令法界譁然。檢方在昨日出手傳訊林女，以她在網路上又恐嚇要殺害律師為由聲押獲准，事件才有短暫落幕。

▲林女大鬧地院，地院法警卻猶如無作為，引爆律師界怒火。（圖／地方中心攝）



台中律師公會昨晚發表聲明指出，林女失序行為發生在法院走廊或法庭內，台中地院應斷然捍衛司法威信，嚇阻林女，而非繼續放任其失序行為，依刑事訴訟法第88條規定，現行犯不問何人得逕行逮捕之，法警身為司法警察，親見施暴行為，本應立即依法逮捕。台中地院聲明竟以「傷害罪屬告訴乃論」及「尊重機關職權」為由，合理化法警未逮捕現行犯之消極作為，於法有違，且現場有多人均高呼現行犯，沒有「不知犯罪」這種抗辯餘地。

中律公會表示，承審法官連續2次開庭以請旁聽民眾離席、改行不公開審理等消極方式來維持法庭秩序。本應遵循法院組織法第91條規定，以強制手段要求林女遵守法庭秩序，法官對失序行為視而不見，反倒是請離旁聽民眾，嚴重牴觸公開審理原則，訴訟指揮顯已失職。本會深感遺憾，將依相關辦法審議後，送請法官評鑑委員會進行評鑑。

▲中律公會研議要跟中院解除業務合作。（圖／地方中心攝）



中律公會也說，要求院方通盤檢討現行制度，維護律師執業安全，如高風險或矚目案件，應主動評估維安等級，非仰賴律師或民眾請求。應規劃律師專屬進出動線，避免律師與高風險當事人近距離接觸。也須強化法警執法觀念，明定現行犯處置義務，並與第一警分局釐清權責。

中律公會強調，法院是人民尋求公平正義之場域，律師受當事人委任執行職務，而民眾亦須遵循法院通知到場主張權利，乃實現司法正義不可或缺之一環。法院應避免院區淪為私刑暴力之拳擊角鬥場，如院方未能提出具體有效之措施，為維護本會會員之轨業安全，將研擬討論是否中止與院方之業務合作，如義務辯護律師之指派等。