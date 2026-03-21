荷姆茲海峽遭封鎖！伊朗戰火恐掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘

▲荷姆茲海峽附近的一艘貨船。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗戰爭持續升溫，在美軍與以色列聯手攻擊後，伊朗實際封鎖荷姆茲海峽，全球能源運輸命脈受阻。外媒報導分析，一旦戰事拖長，恐引發「前所未有的能源供應危機」，衝擊將波及全球經濟，但各國承受程度不一，從歐洲工業強國到亞洲能源進口國，乃至新興市場與脆弱經濟體，都面臨不同層級風險。

根據《路透社》，歐洲主要經濟體首當其衝。以德國為例，其以製造業為核心的經濟結構對能源價格高度敏感，在俄烏戰爭後才剛走出長期低迷，如今再遇能源衝擊，復甦恐再受阻。義大利同樣依賴製造業，且石油與天然氣在能源結構中占比偏高，風險不容小覷。

英國方面則因發電高度依賴天然氣，能源價格波動直接反映在電價上。報導指出，自戰爭爆發以來，天然氣價格上漲速度甚至快於石油。雖然政府設有能源價格上限機制，短期可壓抑通膨，但也可能導致利率上升，使英國在失業率攀升之際，面臨更長時間的高借貸成本與財政壓力。

在亞洲，日本同樣處於高度風險之中。其約95%的石油來自中東，且近90%需經荷姆茲海峽運輸。一旦航道受阻，將直接衝擊能源供應。加上日圓疲弱已推升進口成本，能源價格上揚勢必進一步加劇通膨壓力，影響民生物資價格。

新興經濟體方面，印度情勢同樣嚴峻。其約9成原油仰賴進口，且相當比例需經荷姆茲海峽運輸。報導指出，印度經濟成長預測已被下修，盧比也跌至歷史低點。能源價格飆升甚至影響日常生活，「從餐廳到家庭廚房」，包括炸三角餃（samosa）、薄餅（dosa）與奶茶（chai）等熱食，因瓦斯短缺出現變相配給現象。

中東產油國本身也未能倖免。儘管油價與天然氣價格大漲，但若荷姆茲海峽實質關閉，像科威特、卡達與巴林等國反而難以將能源出口至國際市場，經濟恐因此萎縮。此外，外籍勞工匯款減少，也可能對當地經濟造成進一步衝擊。

土耳其則因與伊朗接壤，除須應對潛在難民潮與地緣政治風險外，其央行也承受巨大壓力。報導指出，土耳其已被迫二度中止降息政策，並動用高達230億美元外匯存底支撐貨幣，以避免通膨失控。

至於經濟體質脆弱的國家，情勢更為嚴峻。斯里蘭卡已宣布每週三為公部門休假日，以節省能源，並關閉學校與限制交通。巴基斯坦則調漲油價、關閉學校兩週，並削減政府燃料配額。埃及除面臨能源與糧食價格飆升外，蘇伊士運河與觀光收入恐同步下滑，加上本幣貶值近9%，使其以美元計價的債務負擔進一步加重。