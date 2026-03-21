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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年短影音大賽揭曉　台青拍北川地震遺址獲獎

▲▼2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川綿陽報導

大陸近年積極促進兩岸青年交流，其中台灣網紅、自媒體人成為重點邀請對象。2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽昨（20）日晚間在四川綿陽梓潼舉行頒獎晚會，有台灣青年拍攝北川地震遺址獲獎，盼展現兩岸在災難面前守望相助的一面。

頒獎晚會為本次大賽的重頭戲，主題是「光影連兩岸，攜手創we來」。出席的大陸官員有國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮、海協會常務副會長龍明彪、四川省台辦主任劉曉晨、綿陽市長江彬等；台灣嘉賓則有國民黨前副主席、前代理主席林政則，以及台大哲學系教授苑舉正等。

晚會共揭曉43部獲獎作品，包含線上獎項「雲端獎」，線下獎項「極拍獎」，評審團從內容創意、拍攝技法、傳播價值等多個角度進行評審，最終評出特等獎、一、二、三等獎、優秀獎及特別貢獻獎。

獲得線上特等獎的《歸途》重慶創作者李彬，講述老婆的台灣小叔到大陸尋親的故事，並透過AI技術將照片復原呈現當時場景。李彬希望，透過他的作品，可以讓更多台灣民眾多到大陸旅遊、看看風景。

▲▼2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼線上特等獎《歸途》（上圖），由林政則（下圖左）頒獎給重慶創作者李彬。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

在獲獎的第一時間，李彬也把喜訊告訴小叔。未來，李彬希望繼續完善這個故事，包括到台灣拍攝實景，講述小叔從小開始在眷村的生活軌跡，以及他的眷村朋友們。

獲得極拍一等獎的《北川行，兩岸情》，以北川地震遺址作為主題。來自台中的創作者楊京儒受訪表示，自己經歷過台灣大地震，很能理解面臨地震的心情。她說，地震遺址不只讓我們更加珍惜當下生活，也更珍惜身邊的每一個人，因為在災難面前，人類其實非常渺小。

楊京儒指出，作為一個台灣的影音創作者，她想要讓更多兩岸民眾看見，兩岸在災難面前是守望相助的，包括台灣當年發生921大地震、四川汶川大地震時，雙方各界都紛紛在救援與捐款上進行響應。

據了解，本次大賽共徵集線上作品1500多件，「72小時極限創拍」作品近200件，這不僅是一次視覺創作、創意激盪的機會，更是兩岸青年交流互學的平台。其中，「72小時極限創拍」有兩岸青年逾百人參加，分為10個小組，共同在綿陽采風拍攝。

▲▼2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼朱鳳蓮（上圖右一）、龍明彪（下圖右）出席頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026「文昌盃」海峽兩岸青年短視頻（台灣稱短影音）大賽頒獎晚會。（圖／記者陳冠宇攝）

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