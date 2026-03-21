詐團黑吃黑！假警察劫150萬...真車手報警也送辦　判刑1年半

▲馬籍江姓車手面交150萬遭假警搶奪。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名江姓馬來西亞籍車手，面交得手150萬元，遭到黃男等人假冒警察當街攔下並搶走現金。離譜的是，這名車手在被搶後，竟依上游指示報警，意外揭露了這場「假警察搶真車手」。彰化地方法院近日審結，認定被告等人犯下結夥搶奪罪，分別判處3年2月至2年8月不等有期徒刑。

依據判決書，這起案件發生於2024年1月5日上午11點多，江男依詐團指示，剛向遭假投資詐騙的蔡姓被害人收取了150萬元現金，他的行蹤早已被另一名綽號「武庚」的男子掌握，「武庚」於是與黃、梁、聶等人共謀，計畫上演一場「假扮警察真搶奪」的戲碼。

江面交取款後，黃等人隨即尾隨，並在一處巷弄內將他團團圍住表明自己是警察，質問江男「收水的東西呢」，並要求他配合。過程中，有人搭住江的後頸、有人拉住他的手肘，強勢將他帶往巷子裡，要求他抱頭蹲下，趁亂強行拉開後背包拉鍊，搶走裝有150萬元的白色袋子分頭逃逸。

被告辯稱只是假扮警察否認搶奪

案件審理時，被告黃和聶雖坦承有假冒警察，但矢口否認犯下結夥搶奪重罪。辯護人主張，眾人只是利用車手心虛、畏懼警察的心理，以假冒警察的方式試圖騙取或恐嚇取財，過程中並未攜帶兇器或對其施暴、脅迫；黃的律師更指出，江姓被害人當時只是因為怕被警察抓才配合，並未喪失抵抗能力。而被告聶的辯護人也強調，案發現場是公開場合，還有民眾經過，若真是強盜，勢必會引起驚慌，可見當時的場面並未達到壓制被害人自由意志的程度。

法官認定構成結夥搶奪 判處重刑

法官在勘驗現場監視器畫面後認為，雖然被告等人假冒警察，並以搭肩、拉手等方式控制被害人行動，但整個過程中，被害人江並未完全喪失自由意志，甚至曾出言質疑，且被告等人也無其他更激烈的攻擊行為。從相遇、控制到最後搶走背包內的現金，整個過程僅約1分多鐘，被告等人應是趁被害人還來不及反應之際，公然掠奪財物。

儘管被告梁、聶在審理中坦承部分犯行，並已與被害人達成和解賠償損失，依結夥搶奪罪，判處被告黃有期徒刑3年2月、梁與聶各有期徒刑2年8月，並宣告沒收未扣案的犯罪所得，全案仍可上訴。至於江男所犯詐欺等案件，判決有期徒刑1年6月定讞。