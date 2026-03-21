川普開噴了！　怒轟北約「全是一群膽小鬼」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運問題，在社群媒體上火力全開，不僅痛罵北約（NATO）盟友是「紙老虎」，更直指盟友只會躲在美國背後抱怨高油價，卻不敢參與只需「簡單軍事行動」就能解決的重啟任務，狠酸這群人簡直是「膽小鬼」。

川普全大寫發文：沒有美國，北約就是紙老虎！

川普稍早在社群平台上發出「全大寫」貼文，內容極盡辛辣，直言，「沒有美國，北約就是紙老虎！他們當初根本不想加入這場阻止『核武伊朗』）的戰鬥。現在這場仗在軍事上已經打贏了，對他們來說風險極小。」

川普接著將矛頭對準全球關注的能源問題，怒轟盟友只會坐享其成，「他們現在只會抱怨自己被迫支付的高油價，卻不想幫忙開放荷莫茲海峽。明明只要一個簡單的軍事行動，而這也是造成高油價的唯一原因。」

他更氣憤地寫道，「對他們來說明明這麼容易，風險又這麼小。這群膽小鬼（COWARDS），我們會記住這點的！」

拒絕與伊朗停火 川普預告：海峽會自動開啟

川普隨後在離開白宮前往棕櫚灘時，再度向媒體重申其強硬立場，強調重新開放荷莫茲海峽僅需要「簡單的軍事行動」，且預告海峽「在某個時間點會自動開啟」，但他並未解釋具體細節，僅強調美國已經擊敗了敵人。

此外，儘管國際社會關注局勢發展，川普仍悍然拒絕與伊朗達成停火協議。他指出，在美國正將伊朗「徹底剷除」的時刻，談和毫無意義，「我們可以對話，但我不想停火。當你正把對方徹底殲滅時，是不會停火的。」

他進一步嘲諷，伊朗目前的軍事防線已全面瓦解，「他們沒海軍、沒空軍、沒任何裝備，連偵察員、防空武力或雷達都沒有，各個層級的領導人也全都喪命了。」