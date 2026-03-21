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高雄男屏東參加活動找不到車　東港警地毯式搜尋助尋回愛車

▲東港警方幫黃男找到車子。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方幫黃男找到車子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄68歲黃姓男子日前清晨南下屏東林邊參加活動，結束後卻忘記停車位置，遍尋不著焦急報警求助。東港警方獲報會同民防及主辦單位展開搜尋，終於在林邊火車站後站順利尋回車輛，化解一場虛驚，也讓男子頻頻道謝。

東港警分局林邊分駐所所長吳東儒、警員黃光輝日前接獲民眾報案求助，一名黃姓男子參加活動後找不到停放的車輛，情緒焦急不已，請求警方協助。

警方指出，68歲黃男當天清晨自高雄市獨自駕車前往林邊鄉參加活動，活動結束後準備返家，卻因一時疏忽忘記停車位置，在現場來回尋找仍未果，只好向警方求助。

員警先行安撫其情緒，並詳細詢問車號、車款及外觀特徵後，隨即會同民防小隊長林春成及活動主辦單位人員，於活動周邊展開地毯式搜尋，逐一清查可能停車地點。經過一番努力，終於在林邊火車站後站發現該車輛，順利協助黃男找回愛車。黃男見車輛失而復得，當場鬆了一口氣，對警方與協助人員的熱心幫忙表達萬分感謝，直呼「差點回不了家」。

東港警分局提醒，民眾停放車輛後可利用手機拍照或記錄位置，以避免忘記停車處所；同時應將車內貴重物品隨身攜帶並確實上鎖，降低失竊風險，確保財產安全。

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