銓敘部擬重訂考績法　公務員考績「取消甲乙丙丁」且拿掉75%天花板

▲公務員受制考績比例制叫苦連天。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

銓敘部長施能傑19日立法院備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且不會設定比例。該修正案預計4月至5月送考試院審議，力拼本會期送進立法院審議。綠委蔡易餘表示，現行考績法受限於過去的舊函釋，將「甲等」比例硬性限制在75%以下，但如果公務員表現都很好，卻受制天花板，基層情何以堪？期盼銓敘部盡快送出修法，解決這個陳年問題。

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注，也是罕見藍綠白三黨共識。立法院司法及法制委員會19日邀考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑及保訓會主委蔡秀涓列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

劉建忻備詢時說明，從各國考績制度來看，都是獎優汰劣，中間大多數都是認真符合預期的同仁，也應得到相對肯定，「那條線不應該是切在75%這個地方」，長期演變部分讓大家很困擾，因此這次修法會把等第作新的設計。

綠委蔡易餘則呼籲，應廢除75%考績甲等上限，不讓制度打擊士氣，現行考績法受限於過去的舊函釋，將「甲等」比例硬性限制在75%以下。以嘉義剛落幕的2026台灣燈會為例，創下1360萬觀光人次、帶來300多億元產值，這都是縣府團隊、衛生局等所有基層公務員戮力以赴的成果。

蔡易餘舉例，例如衛生局表現很好，投入很多努力，卻還要受限於75%的天花板，有1/4的人不能打甲等，這怎麼選擇？這叫基層情何以堪？會影響到基層公務員戰鬥力跟士氣，很痛苦。銓敘部承諾，將提出新的制度，目標在本會期送交立法院重新修法，徹底解決這個陳年問題。