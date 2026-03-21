「最高補助1億元」搶留優秀教師　台大首推「椰林學者計畫」

▲台大校長陳文章宣布留才攬才計畫，獲選學者最高10年可拿近1億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大為積極培養未來學術領袖人才，校長陳文章今（21日）宣布將推動「鴻鵠講座暨椰林學者」計畫，由校方主動遴選校內優秀教師，最高補助10年，上述兩個計畫各選20名，年齡不超過55歲，每人每年最高補助不超過630萬、1000萬，換言之，每人最高10年可拿到近1億元補助，希望藉此培育潛力學者。

台大今天舉行校務會議，校長陳文章在校務會議報告中指出，校方積極激勵教師研究及攬才留才；在留才部分，每年投入10億至11億元，同時擴增各類獎勵措施，全校專任教師2103人，支領獎勵人數1252人次，約60%可支領獎勵。

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而為了積極培養未來的學術領袖人才，激勵學術研究發展，邁向國際頂尖，陳文章更宣布，校方推動「鴻鵠講座暨椰林學者」計畫。在鴻鵠講座部分，候選人提名由校長徵詢各學院院長或其他學術研究單位主管後，主動遴選教學研究表現傑出專任教師，年齡以不超過55歲為原則，經過審議委員會通過後，每人每年可拿到獎助金不超過630萬元（約美金20萬元）為原則，獎助期間最長10年，總人數不超過20人為原則，單人最高可拿到近6300萬元。

至於椰林學者部分，同樣由台大主動遴選教學研究表現傑出的專任教師擔任，由審議委員會針對候選人既有研究表現及未來學術發展潛力進行審議，議決通過後，每人每年可拿到獎助金不超過1000萬元為原則，獎助期間最長10年，總人數不超過20人為原則，換言之，最多可拿到近1億元。

陳文章表示，希望透過推動「鴻鵠講座暨椰林學者」計畫，積極培養未來學術領袖人才，藉此激勵學術研究發展，邁向國際頂尖。另為延攬國際人才，校方每年投入3億至4億元，希望透過高教深耕與自籌經費，延攬約100名教研人員。