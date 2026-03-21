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社會 社會焦點 保障人權

自小客墜橋翻覆1人獲救「竟是逾期觀光客」　4同伴沒義氣全跑光

記者陳崑福／屏東報導

屏東三地門鄉屏7線安坡橋下昨（20）日傍晚發生自撞墜落事故，一輛自小客車不明原因衝出橋邊護欄墜落排水溝，消防緊急救援將一名受困女子送醫。警方查出傷者為逾期居留泰籍女子(114年10月2日持觀光簽證來台)，現場另有4人疑似同伴離去，不排除是逾期移工，已積極追查釐清案情。

▲自小客車翻落三地門鄉安坡村涼亭橋下。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲自小客車翻落三地門鄉安坡村涼亭橋下。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局里港分局表示，3月20日16時49分接獲報案，指三地門鄉屏7線安坡2號橋旁發生車輛掉落事故。經員警到場了解，一輛自小客車不明原因自撞後翻落橋旁排水溝，車體嚴重毀損。

▲自小客車翻落三地門鄉安坡村涼亭橋下。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲自小客車翻落三地門鄉安坡村涼亭橋下。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局17時18分抵達現場回報為自小客車翻落橋下、1人受困，17時51分順利將傷者救出，傷者為33歲女性，意識清醒，但有頭部撕裂傷、手部骨折及多處擦挫傷，隨即由救護車送往高雄旗山醫院治療。

警方後續查明，該名傷者為逾期居留的泰籍移工，相關身分與居留問題將依法處理，另經訪查附近居民發現，事故發生當下，現場曾有4人站立於車旁，惟在警消到場前即離去。警方研判，該4人疑與傷者同行，不排除是泰籍移工，甚至可能涉及逾期居留情形。

▲自小客車翻落三地門鄉安坡村涼亭橋下。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲自小客車翻落三地門鄉安坡村涼亭橋下。（圖／記者陳崑福翻攝）

目前警方已調閱周邊監視器並展開追查，將進一步釐清駕駛人身分、事故原因及相關責任，同時針對離開現場人員依法究辦。里港警分局呼籲，用路人行經山區道路應減速慢行、注意路況，若發生交通事故，務必留置現場配合處理，切勿擅自離開，以免觸法。

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