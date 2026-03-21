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韓國汽車零件廠大火增至10死！　濃煙「封死出口」員工跳樓求生

記者張方瑀／綜合外電報導

韓國大田市大德區的一間汽車零件工廠發生大規模火災，搜救行動於21日進入第二天。根據韓國消防當局最新通報，這場惡火已造成至少10人不幸罹難、59人受傷，其中25人傷勢嚴重，且目前仍有4人下落不明。由於火場內部存放大量化學物質，搜救行動一度受阻，搜救人員目前已出動搜救犬挺進現場，持續搜尋生還者。

健身房內驚見9具遺體　罹難者升至10人

綜合韓媒報導，這起火災發生於當地時間20日下午1時17分左右，火勢蔓延迅速，當時工廠內共有170多名員工。搜救人員在20日晚間11時3分，先於工廠2樓休息室門口發現一名身分不明的男子，當場判定死亡；隨後在21日凌晨0時20分左右，於疑似3樓健身房的空間內，接連發現9具遺體。

▲▼韓國大田市大德區的一間汽車零件工廠發生大規模火災。（圖／路透）

▲韓國大田市大德區的一間汽車零件工廠發生大規模火災。（圖／路透）

消防當局表示，目前確認罹難的10名死者身分尚待釐清，警方與消防單位已將遺體移送醫院，將透過指紋比對與DNA鑑定確認身分。由於仍有4名員工失聯，大田消防本部於21日早晨6時49分派遣2隻人命救助犬進入內部，針對尚未完成搜救的區域展開全面搜索。

濃煙封鎖逃生路　員工驚恐「從高樓跳下」求生

起火當時濃密的灰色煙霧瘋狂自廠房湧出，直衝天際。目擊者表示，火警發生時曾傳出巨大的爆炸聲響，隨後火勢猛烈擴散。由於黑煙密布且火勢封鎖了出口，許多員工被迫從工廠建築的高處縱身跳下求生。

大德區消防局長指出，目前受傷的59人中，包含從樓上跳下導致骨折的傷者，以及大量吸入濃煙嗆傷的人員，其中25人屬重傷，受傷人數不排除會進一步增加。

▲▼韓國大田市大德區的一間汽車零件工廠發生大規模火災。（圖／路透）

▲韓國大田市大德區的一間汽車零件工廠發生大規模火災。（圖／路透）

廠房內存放200公斤「鈉」　一度面臨爆炸危機

這場搜救行動面臨極大挑戰。消防人員指出，失火廠房內存放了約200公斤的化學物質「鈉」，這種物質一旦處理不當可能引發二次爆炸。此外，由於大火導致結構受損，廠房隨時有倒塌風險，救難隊員在初期難以即時進入。

消防單位表示，昨夜因視線過於昏暗，搜救一度暫緩，直到21日清晨天亮後，才得以針對先前無法進入的死角展開行動，並計畫調動重型機具移除殘骸，方便救難隊深入核心區域。

總統李在明下令動員：全力投入搜救

對此，韓國總統府表示，總統李在明已指示相關單位，要求動員所有可用資源，包含人力與裝備，務必在最短時間內完成搜救工作。目前大田消防單位的火災應變層級已從2級下調至1級。至於詳細的起火原因，仍有待消防局與警方進行現場勘查後釐清。

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