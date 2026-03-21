台中悍女打律師被裁押　巴毛律師揭黑歷史：完全沒人要幫她

記者黃翊婷／綜合報導

45歲林姓女子因官司糾紛，竟對律師公會理事長甩巴掌，引發律師界怒火。「巴毛律師」陳宇安表示，單純打人巴掌不太可能被收押，林女之所以被收押是因為她不是第一次做出類似的行為，後來甚至找不到律師願意幫忙義務辯護，最後只好出動法院的公設辯護人，「完全沒有人要幫妳，有夠可憐。」。

▲林女當場動手打了律師公會理事長吳中和一巴掌。（圖／地方中心攝）

林女黑歷史起底

回顧案件經過，林女因家族財產糾紛，與親人對簿公堂，她卻對親人的2名律師出言辱罵、攻擊，不僅拿著不明液體在法院外埋伏，緊跟律師進入小巷，再潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至在案件上訴至高分院後，當庭恐嚇要殺掉律師。

林女因此被檢方依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴。但案件17日開庭時，林女竟當著眾人的面，打了律師公會理事長吳中和一巴掌，現場法警卻毫無作為，消息傳開後立刻引爆律師界怒火。

巴毛律師：羈押庭沒律師願意幫她辯護

「巴毛律師」陳宇安20日在臉書發文表示，目前林女被收押了，一般來說單純打人巴掌是不太可能被收押的，只是林女先前就出手打了其他律師，開庭時又出言恐嚇，台中律師公會到場聲援，她竟再度動手，應當算是有反覆實施之虞，所以被法院裁定羈押。

陳宇安直言，羈押庭是強制辯護，但林女打了律師，根本找不到任何律師願意幫忙義務辯護，最後出動法院的公設辯護，如今被收押了，「完全沒有人要幫妳，有夠可憐。」