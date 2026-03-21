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馬斯克吞敗！法院裁定「詐欺推特股東」　恐噴830億賠償金

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克在2022年收購推特期間，多次透過社群平台發文引發股價劇震，引來股東集體控告。舊金山聯邦陪審團於當地時間20日做出重大裁決，認定馬斯克為重新談判價格，蓄意壓低推特股價以詐欺投資人，必須負起法律責任。雖然部分指控獲得撤銷，但賠償金額恐高達26億美元（約台幣830億元），確切數字將由法庭另行裁定。

兩則推文誤導投資人　陪審團認定：馬斯克負法律責任

根據《美聯社》報導，這起民事審判自3月2日開庭以來，焦點始終圍繞在馬斯克（Elon Musk）2022年5月發表的言論。當時馬斯克宣稱收購案因「虛假帳號過多」而暫時擱置，引發推特（Twitter，現更名為X）股價崩跌。

九人陪審團經過近四天的商議後裁定，馬斯克當時發布的兩則推文，確實具有誤導性並造成投資人損失，必須負起責任。不過，陪審團也並未全盤接受原告主張，撤銷了部分指控，認定馬斯克在podcast上的發言屬於個人觀點，且其行為並非「預謀」詐欺。

「暫時擱置」是藉口？　天價賠償金上看830 

回顧這樁高達440億美元的收購案，原告律師莫隆菲（Mark Molumphy）痛批，馬斯克當時眼看特斯拉（Tesla）股價下跌、收購成本過高，才精心計算發布「交易暫時擱置」的推文，意圖打壓股價以重新議價或全身而退。

根據估計，陪審團裁定馬斯克須賠償受害股東每股約3至8美元的損失。原告方計算，這筆賠償包含約21億美元的股票損失及5億美元的選擇權（options）補償。

對此，原告律師科切特（Joseph Cotchett）大讚，「這傳達了一個訊息，就算你是全球首富也必須守法，沒人能凌駕於法律之上。」

馬斯克怒批推特「鬼扯」　律師團喊話將上訴

馬斯克在出庭作證時，依然維持其強硬風格，直指推特董事會隱瞞機器人帳號數量，更反覆以粗俗縮寫「BS」形容對方提供的資訊。他主張，自己最終以原價完成交易，已讓股東賺了一大筆。

面對敗訴，馬斯克的法律團隊奎恩·艾曼紐（Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan）律師事務所顯得老神在在。他們發布聲明表示，雖然這次判決對原告有利，但這只是路上的小顛簸，並提及馬斯克過去在特斯拉「私有化案」及薪酬案中都曾勝訴，強調「我們期待在上訴中獲得平反」。

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