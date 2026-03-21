涉詐領千萬助理費　議員李傅中武500萬交保、限制出境出海

▲台北市議員李傅中武詐領助理費案，今晨500萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、黃翊婷、葉國吏／台北報導

國民黨籍台北市議員李傅中武涉嫌用娘家親友當人頭詐領助理費1000萬，20日涉案7人被調查，今晨涉案7人中，李傅中武裁定500萬交保、限制出境出海；妻子林金俐300萬交保、限制出境出海；妻舅林金生60萬交保、限制出境出海。

李傅中武自2010年起連任4屆的山地原住民議員，過去在台北市擔任10多年的警察，卻被指控涉嫌自2011年起，陸續使用岳母、妻子林金俐的弟弟與弟媳、林金俐的姊姊與外甥當人頭，向議會申請補助助理薪資，雖然這些娘家親友並非同時掛名助理，但輪替支領的助理費累計已超過1千萬元。

▲妻子林金俐300萬交保、限制出境出海。

北檢20日指揮調查局台北市調處兵分5路，前往李傅中武議會辦公室和住處搜索，並依《貪污治罪條例》等罪嫌約談李傅中武夫妻、娘家親友共7人。

今早訊後裁定李傅中武500萬交保、限制出境出海；妻子林金俐300萬交保、限制出境出海；妻舅林金生60萬交保、限制出境出海。另外李傅中武岳母請回，外娚陳坤宏以10萬交保，大姨子林金鶯以50萬元交保、小舅婦周彩紅以60萬元交保，林、周2人均限制出境出海。