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涉「偷渡高階晶片」赴中　美超微共同創辦人已辭董事

▲▼美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

▲美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

記者張方瑀／綜合報導

伺服器大廠美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢因涉嫌將受管制的美國人工智慧（AI）技術非法移轉至中國，於20日正式宣布辭去董事職務。受此利空消息衝擊，美超微當天股價如失速列車般慘崩超過33%，改寫掛牌以來最大單日跌幅紀錄。

共同創辦人涉案請辭　美超微急任命代理法遵

根據《中央社》報導，美超微於20日美股收盤後發布聲明證實，共同創辦人廖益賢已請辭董事，並即刻生效。目前董事會維持8名成員，整體結構未受變動。為了因應此次風暴並強化合規管理，美超微也宣布緊急任命魯納（DeAnna Luna）擔任代理首席法遵官。

非法移轉輝達高階晶片　台籍經理也涉案

整起事件起源於美國司法部19日的起訴行動。根據起訴書內容，廖益賢與相關人士涉嫌將機密的美國AI技術轉運至中國，受管制的項目中竟包含輝達（Nvidia）的高階晶片，此舉嚴重觸及美國國家安全紅線。

除了廖益賢外，承包商孫廷瑋也已遭到逮捕；此外，美超微台灣區業務經理張瑞滄同樣名列起訴名單中。這樁高層集體涉入非法移轉技術的案件，已在矽谷科技圈投下震撼彈。

股價創掛牌最慘跌幅　司法程序持續進行

受利空消息連環爆影響，美超微20日開盤即血流成河，早盤重挫25%，隨後拋售賣壓持續湧現，終場下跌10.26美元，收在20.53美元，跌幅高達33.32%。這一數字不僅擊穿投資人信心，更創下該公司在那斯達克（Nasdaq）上市以來的最慘單日表現。

目前法律程序已全面展開。據CNBC報導，廖益賢19日已於加州北區法院首度出庭，預計在25日舉行保釋聽證會。而另一名涉案人孫廷瑋則在20日進行初審，法院將於23日裁定是否繼續羈押。

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