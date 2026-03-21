快訊／川普政府宣布　伊朗石油制裁「豁免30天」

▲川普政府已正式發布為期30天的制裁豁免，准許採購裝載於海上的伊朗原油。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於20日表示，考量到美以對伊朗開戰以來造成的能源供應壓力，川普政府已正式發布為期30天的制裁豁免，准許採購裝載於海上的伊朗原油。

兩週內三度豁免制裁 緩解全球能源壓力

這是美國在大約兩週內，第三次暫時性地放寬制裁限制。根據美國財政部官方網站公布的許可內容，美方先前已放寬對俄羅斯石油的制裁，而20日最新發布的通用許可，則准許銷售自3月20日至4月19日期間，已裝載於船隻上的伊朗原油及其石油產品。

釋放1.4億桶原油 挹注全球市場

財政部長貝森特在社群平台X上發表聲明指出，藉由暫時釋放這批現有的供應量，美國將能迅速為全球市場挹注約1.4億桶原油，藉此擴大全球能源供給量，並有助於減輕由伊朗所引發的暫時性供應壓力。

利用「伊朗原油」對抗德黑蘭 壓低國際油價

貝森特強調，在美方持續執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的期間，這項措施具有戰略意義，「實質上，我們正利用伊朗產出的原油來對抗德黑蘭政府，藉此在行動期間持續壓低油價。」