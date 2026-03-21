伊朗滲透「鐵穹」部隊　以色列兵洩軍事據點、官員名單

▲以色列鐵穹防禦系統（Iron Dome）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列一名曾在「鐵穹」防空系統部隊服役的後備軍人，涉嫌收受伊朗特工價值1000美元的加密貨幣，並提供軍事據點、國安人員名單等機密資訊。目前該名「內鬼」已遭到逮捕起訴，若戰時援助敵人罪名成立，最高恐面臨無期徒刑。

為1000美元加密貨幣變節 「鐵穹」部隊成員淪間諜

根據外媒報導，以色列警方國際罪案調查小組警司佩雷茨（Shirat Peretz）指出，這名現年26歲、居住在耶路撒冷的後備軍人柯恩（Raz Cohen），過去曾在負責「鐵穹」防空系統（Iron Dome air defense system）的單位服役，卻涉嫌向伊朗洩密。

警方與以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet）的聯合調查顯示，柯恩與伊朗情報特工聯繫長達數月。期間他聽從對方指示，執行了一系列國安任務，包括傳遞敏感的安全資訊。柯恩在被捕後坦言，他清楚知道自己是在跟伊朗特工打交道，是為了領取酬勞才執行任務，最終換取了約1000美元的加密貨幣。

洩露軍事據點、官員名單 最重可判死刑

當局調查發現，柯恩在與特工接觸的一個月內，陸續洩漏了軍事據點的位置，以及以色列安全官員的名單。

儘管起訴書指出，其涉嫌間諜活動的時間是在目前這場戰爭爆發前幾個月，但柯恩仍被控以「戰時援助敵人」、「意圖危害國家安全向敵人傳遞資訊」，以及「提供可能對敵人有利的資訊」等重罪。

根據以色列刑法，在戰爭期間協助敵人的刑責極重，最高可判處無期徒刑，甚至是死刑。不過報導也提到，死刑在以色列法律體系中幾乎從未被實際執行過。

伊朗特工鎖定社群媒體 戰時持續滲透招募

以色列警方與辛貝特在聯合聲明中發出嚴正警告，呼籲以色列公民與居民，絕對不可與敵國特工或身分不明的人士接觸，更不能為了金錢報酬或任何理由替其執行任務。

聲明強調，敵國的情報特工與恐怖分子正持續透過社群媒體網絡，試圖招募以色列人進行間諜或恐怖活動，即便在當前的戰爭期間，這種滲透行為依然頻繁。當局提醒，民眾應提高警覺，避免落入敵人的陷阱。