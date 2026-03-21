趕上班打卡？作業員撞傷台積電女工程師　判賠696萬元

記者黃翊婷／綜合報導

工廠作業員阿茂（化名）2022年2月間上班途中超速，與台積電工程師A女發生碰撞，導致A女受傷，後續甚至出現多種後遺症，因而受到A女提告求償1210萬餘元。新竹地院法官審理之後，認定此事故阿茂應負全責，日前判他應賠償A女696萬餘元。

▲阿茂因為一起車禍事故，要賠償A女696萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，2022年2月間她騎車行經新竹市東區新安路與展業一路的路口，當時阿茂準備右轉，卻因為貿然超車加上未保持安全距離，雙方發生碰撞，她當場人車倒地，頭部、四肢、牙齒多處受創，此案經過交通部公路總局新竹區監理所竹苗車輛行車事故鑑定會鑑定，阿茂應負百分之百責任。

A女認為，事發當下阿茂為了上班準時打卡，趕時間狂飆超速，所以她覺得阿茂的公司也有責任，於是向阿茂及其公司提告，求償包含醫療費用、財物損失、工作損失、精神慰撫金、勞動力減損、交通費，共計1210萬3293元。

阿茂及公司則主張，A女在車禍發生不久便前往醫院接受治療，大約1個小時之後離院返家，並未出現嚴重症狀，所謂的「後遺症」，有些是退化性疾病，應當與A女的職業有關，與本案事故無關。

不過，新竹地院法官表示，經查本案事故發生過程及刑事卷宗內的各項事證，這起事故確實該由阿茂負擔全部過失責任，雖然事故發生在阿茂上班途中，但他當時騎乘的是私人機車，平時的工作職務也與駕駛無關，加上沒有證據可以證明本案事故與他的工作職務有關，所以A女要求公司負起連帶給付之責，顯然無據。

法官指出，依據各大醫院、診所回覆，A女事後出現的病症，確實有部分與本案事故有關，但也有一部分無關。而在求償金額中占比最大的部分，是勞動力減損，法官表示，A女因為此事故受傷，勞動能力減損35％，考量到她的年齡、薪資，並推算至65歲退休，她可請求的勞動力減損損失為575萬8516元。

最終，法官裁定，阿茂應賠償A女包含醫療費用18萬5420元、交通費用31萬8750元、財物損失5000元、工作損失24萬2930元、勞動力減損575萬8516元、精神慰撫金50萬元，共計696萬5806元，全案仍可上訴。