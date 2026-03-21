台鐵調車「3個月4起事故」不降反增　專案查核違規加重罰

▲台鐵R200柴電機車調車擦撞幸福水泥自備貨物列車出軌。（資料圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵調車事故頻傳，儘管去年已進行全盤檢討並強化訓練，今年1月至3月仍發生4起，比起去年同期不降反增，其中2起更釀出軌，台鐵啟動專案小組現場考核，未依規將加重懲處並連帶究責主管。學者指出，台鐵應澈底檢討之前的安全改善措施是否需調整或強化，達成安全目標。

調車人為疏失連環爆 釀出軌、擠岔

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司化後，調車意外止不住，去年曾通盤檢討並提出改善措施，包括車動人不動、訓練提升、教材標準化，針對重點調車場站每周召開會議檢討控管，不過台鐵今年首季光1月到3個月內就發生4起調車意外，其中2起還造成出軌，另2起則擠壞轉轍器。

其中2月13日七堵站因調車意外發生側線擠岔事件；3月13日台鐵R200柴電機車在和仁站進行調車作業時，不慎擦撞停放在專用側線的幸福水泥自備貨物列車，發生出軌事故。

▲台鐵今年首季調車事故不降反升。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

3月18日彰化機務段號誌工辦理貨車及客車調移作業時，未將轉轍器扳至定位，就引導調動機車牽引貨車轉線，導致擠壞轉轍器，平車也跟著出軌；3月19日嘉義機務段內EMU800電聯車調車時，因號誌工未確認轉轍器方向錯誤，發生擠壞轉轍器事件，台鐵正進行相關調車事故調查，待釐清責任，台鐵將依規定進行懲處。

專案小組進駐查核 違規加重懲處究責主管

針對今年第一季調車事故頻傳，台鐵說明，今年1至3月調車事件共4件，較去年同期增加1件。為改善人為疏失，將持續落實既有改善措施，包括每周經營周報會議檢討、人力補充、強化實務訓練及教練制度等。

▲台鐵強化調車場站現場考核。（示意資料圖／台鐵公司提供）

台鐵強調，營運安全處、機務處及四區營運處主管也組成專案小組，赴各場站及機務段調車現場進行考核，對未依規定執行者立即懲處，並追究主管連帶責任，同時提高懲處強度，以遏止類似事件重複發生。

祭改善仍止不住事故 學者籲檢討調整措施

對此，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，台鐵必須針對近3個月內發生的4起事故的原因進行深刻檢討，特別是出軌事故，應澈底檢討之前的安全改善措施是否需要調整或強化，後續是否需要投入更多的設備或是人員訓練時數，來進一步確定所設定的安全目標能夠達成。