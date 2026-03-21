「高薪低報」退休金差57萬！　挽救關鍵竟在最後3年

圖文／鏡週刊

在台灣勞動市場，「高薪低報」是許多勞工心知肚明卻不敢捅破的膿瘡。尤其是面臨公司歇業、年資已久的資深員工，很有可能想一次請領勞保老年給付才赫然發現，過去老闆省下的保費，將讓自己少領很多錢。不過，若真的面臨這樣的窘境還是有解，專家表示，能透過職業工會的階梯式調薪來調整，只要把握住關鍵的36個月，即使過去20年都被低報，依然有機會在最後關頭，合規地把退休金拉到應該有的級距。

很多人以為，勞保退休金是根據「一輩子」的平均薪資計算，這是很大的誤解。對於2008年底前有投保紀錄者的資深勞工來說，「一次請領勞保老年給付」，計算基準為退保當月起前3年的平均投保薪資，也因此，若打算一次領整筆老年給付，前3年的平均投保薪資相當重要。

勞保老年給付有3種請領方式：2009年以後才有投保紀錄的勞工，年滿60歲以上可以請領「老年年金給付」、或是「老年一次金給付」（年資未滿15年），若2009年以前有投保紀錄者，還能選擇「一次請領勞保老年給付」，不過要符合5個前提，包含參加保險之年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲、參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲、在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年、參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲、擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲。

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由於「老年一次金給付」與「一次請領老年給付」都是能一筆領回，許多人很容易將兩者計算標準搞混；老年一次金給付是保險期間最高60個月的月平均投保薪資，但一次請領老年給付則是離職退保前3年的月平均投保薪資。

這意味著，不論過去是否有被公司「低報薪資」，只要在準備退休的前3年，透過合法管道將投保級距拉高，退休金計算就會以這最後3年的平均投保薪資為基準。也因此，若勞工發現自己被高薪低報、卻面臨公司結束營業的情況，可行的方式就是透過職業工會投保，每一年逐步提高自己的投保薪資，等3年後再去申請勞保老年給付。

究竟以最低、最高投保薪資計算，退休金會差多少？若以投保年資25年（ 15年（含）以內每年1個基數，超過15年，每年2個基數）、共35個基數計算，以今年最低投保薪資29,500元、與最高45,800元來說，兩者差距會有57萬元之多（45,800*35-29,500*35=570,500）。

勞保專家鄭正一表示，勞工保險給付包括生育、傷病、失能、死亡及老年給付等給付種類，每一項都以勞保的月投保平均薪資為計算依據，因此上班族一定要對於自己的月投保薪資清楚了解，建議透過勞保局行動服務APP查詢，或以自然人憑證在ATM調閱紀錄，並與薪資單做核對；另外，即使投保在職業工會，級距也要與月收入相當，千萬不要為了省保費而低報了投保薪資。

相對來說，在職業工會投保，月投保薪資也不是自己可以任意調高的。勞保局為了防堵掛名投保，會針對「退休前薪資大幅調整」的個案進行抽查。所以勞工在工會投保期間，務必有確實從事相關勞動，例如餐飲工會需有下廚事實、水電工會需有施工紀錄；且也要保留工作憑證，如報價單、出貨單或薪資現金簽收單，都是萬一被勞保局質疑時，保住年資的救命稻草。

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