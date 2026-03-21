　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他遭高薪低報25年　傳產關廠才知「退休金縮水40萬」

勞工若長年被公司「高薪低報」，退休時將面臨勞保老年給付縮水的情況。

圖文／鏡週刊

在台灣不少傳統產業與中小企業中，「高薪低報」早已是檯面下的潛規則——老闆省成本、員工則多領現金，看似雙贏，實則暗藏風險。許多勞工直到退休或公司歇業的那一刻，才驚覺自己的權益竟因被低報的投保薪資悄悄侵蝕了。

在彰化一家傳統機械廠待了25年的阿南，今年已經55歲。過去他總覺得老闆對他不錯，每個月4萬5,000元的薪水從不遲發，三節獎金、開工紅包也沒少過，薪水都是一部分入銀行帳戶，一部分領現金。直到上個月，老闆沉痛宣布因產業轉型失敗、準備歇業清算，阿南心想：「也好，領一筆勞保一次金，回鄉下陪老婆種菜。」

然而，當阿南帶著離職證明走進勞保局櫃檯時，辦事員給出的數字，讓他心涼了大半截，「勞保局的辦事員告訴我，過去3年平均投保薪資約3.3萬元，計算25年年資、是35個基數（ 15年（含）以內每年1個基數，超過15年，每年2個基數），一次能領115萬5,000元，我當下真的愣住了；我每個月都有拿到4萬5,000元的薪水啊！算起來可以領到近160萬元，怎麼少了40多萬元？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我這時才明白，這就是高薪低報！」阿南氣憤的說，過去老闆總跟他說：「投保等級報低一點，每個月勞保費扣比較少，現鈔領得多，對你比較好啦。」阿南繼續說，「這都怪我自己，當時圖個手頭方便，卻沒算到勞保老年給付是看投保等級而非實領薪水。」而這份看似老闆為員工好的人情味，在退休前夕成了阿南沒有想到的財務缺口。

事實上，類似情況在南部傳產、餐飲業並不少見。對勞工而言，「高薪低報」嚴重侵蝕了退休保障；尤其對於符合資格、可選擇「一次請領老年給付」的資深勞工而言，投保薪資的高低，直接決定退休金的厚薄。

值得注意的是，許多人常將「老年一次金」與「一次請領老年給付」兩者搞混，前者是年資未滿15年者適用，而只要年資滿15年、且在2008年底前有投保紀錄者，若想要一次把退休金領出來，就是「一次請領老年給付」。阿南年資25年，所以是後者。

為了避免成為下一個阿南，關鍵在於「提早查核」。勞保局提醒，勞工應定期檢視自己的投保薪資，例如透過勞保局行動服務APP查詢，或以自然人憑證在ATM調閱紀錄，並與薪資單核對。一旦發現有落差，應及早與公司溝通，甚至尋求申訴管道。此外，若已接近退休、仍有工作機會，拉高最後幾年的投保薪資，也有助於提升平均基數，降低損失。

▼點圖可放大。

資料來源：勞保局

資料來源：勞保局


更多鏡週刊報導
投保薪資不能忽略2／退休金差57萬！　關鍵竟在最後3年投保薪資
投保薪資不能忽略3／為省保費反吃虧　專家：工會投保別只選最低級距
勞退發紅包1／勞退收益入帳炸鍋！他一年多93萬　社團封神人級勞工

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國大火增至10死！　員工跳樓求生
台中悍女被裁押　律師揭黑歷史：完全沒人要幫她有夠可憐
撞傷台積電女工程師慘了！　作業員要賠696萬
下游廠商被欠75萬！　出狠招「嚇到水利局」幫忙討債
涉「偷渡高階晶片」赴中　美超微共同創辦人已辭董事
涉詐領千萬助理費　議員李傅中武500萬交保、限制出境出海
快訊／川普政府宣布　伊朗石油制裁「豁免30天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假國旅平均訂房率49.35%　僅台北超過6成

「高薪低報」退休金差57萬！　挽救關鍵竟在最後3年

他遭高薪低報25年　傳產關廠才知「退休金縮水40萬」

獨／台大祭7措施遏止「分數膨脹」　上學期剩28%學生拿A+

遊覽車擦撞釀19傷　公路局今安全查核「違法將罰」

清大人社男批理組「無知的豬」引戰　被酸學觀落陰：自卑變自大

晚安小雞滿臉鬍子遭酸裝可憐　喊冤揭原因

明起連6天熱如夏！　下週六又變天

今溫差20℃　東北季風+鋒面3地區涼意有雨

Lady M突宣布改規則「杜拜千層不單賣」　掀熱議：蛋糕也要配貨？

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

清明連假國旅平均訂房率49.35%　僅台北超過6成

「高薪低報」退休金差57萬！　挽救關鍵竟在最後3年

他遭高薪低報25年　傳產關廠才知「退休金縮水40萬」

獨／台大祭7措施遏止「分數膨脹」　上學期剩28%學生拿A+

遊覽車擦撞釀19傷　公路局今安全查核「違法將罰」

清大人社男批理組「無知的豬」引戰　被酸學觀落陰：自卑變自大

晚安小雞滿臉鬍子遭酸裝可憐　喊冤揭原因

明起連6天熱如夏！　下週六又變天

今溫差20℃　東北季風+鋒面3地區涼意有雨

Lady M突宣布改規則「杜拜千層不單賣」　掀熱議：蛋糕也要配貨？

韓國汽車零件廠大火增至10死！　濃煙「封死出口」員工跳樓求生

金世正離開10年東家！　「多災多難但很幸福」宣布加入BH娛樂

BTS癱瘓交通「新人崩潰婚禮差點辦不成」！　警罕見派車開路護送

「台中小京都」大翻身！　5大經典地標全變住宅大樓

台中悍女打律師被裁押　巴毛律師揭黑歷史：完全沒人要幫她

清明連假國旅平均訂房率49.35%　僅台北超過6成

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」　他傻了：到底為何

凝視廢墟老家！88歲日籍「灣生」淚撿瓦礫當寶　台中老醫院身世曝

海盜搶先綁定頭號新秀葛里芬　傳開價9年破億美元

馬斯克吞敗！法院裁定「詐欺推特股東」　恐噴830億賠償金

【有問有機會XD】女勇敢提問前總統蔡英文「可以加妳皮克敏嗎」

生活熱門新聞

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

明起連6天熱如夏！　下週六又變天

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！

44歲公務員棄鐵飯碗退休！投資靠3招避雷

玩南美募資13萬！旅遊冒險家嗆：沒錢就去賺錢

Lady M突宣布改規則：杜拜千層不單賣

今彩539頭獎開出3注！　獎落雙北

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

夫鼾聲如雷「人妻不想分房睡」！過來人曝絕招

今溫差20℃　東北季風+鋒面3地區涼意有雨

晚安小雞遭酸裝可憐　喊冤揭原因

好天氣要來了！週日起回溫又回穩

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

更多熱門

相關新聞

女控羽球王子家暴盯梢　網友聚集驚動警

女控羽球王子家暴盯梢　網友聚集驚動警

台南市一名身障女子，日前透過友人幫忙發聲，在社群平台指控自稱「羽球王子」的葉姓前男友家暴。由於貼文者提到，葉男分手後仍會前往女方公司騷擾，網友擔心安危，自動聚集在被害人工作地點，擔任「護花使者」。警方獲報到場，避免衝突升級進行驅離，警方也強調，針對這起感情糾紛已受理報案，將會加強巡邏，也呼籲網友保持理性。

《蜘蛛人：重生日》預告破漫威紀錄

《蜘蛛人：重生日》預告破漫威紀錄

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

王祖賢現身矽谷被粉絲簇擁！

王祖賢現身矽谷被粉絲簇擁！

洗草莓先去蒂頭？營養師喊「毋湯」：農藥滲入果肉

洗草莓先去蒂頭？營養師喊「毋湯」：農藥滲入果肉

關鍵字：

鏡週刊勞保退休金

讀者迴響

熱門新聞

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元陽明還沒討論　看日租已損失逾百萬

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

嫉妒心最強的三大星座！

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

F-35「隱形神話」被擊落！　前空軍副司令揭原因

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面