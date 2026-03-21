他遭高薪低報25年　傳產關廠才知「退休金縮水40萬」

圖文／鏡週刊

在台灣不少傳統產業與中小企業中，「高薪低報」早已是檯面下的潛規則——老闆省成本、員工則多領現金，看似雙贏，實則暗藏風險。許多勞工直到退休或公司歇業的那一刻，才驚覺自己的權益竟因被低報的投保薪資悄悄侵蝕了。

在彰化一家傳統機械廠待了25年的阿南，今年已經55歲。過去他總覺得老闆對他不錯，每個月4萬5,000元的薪水從不遲發，三節獎金、開工紅包也沒少過，薪水都是一部分入銀行帳戶，一部分領現金。直到上個月，老闆沉痛宣布因產業轉型失敗、準備歇業清算，阿南心想：「也好，領一筆勞保一次金，回鄉下陪老婆種菜。」

然而，當阿南帶著離職證明走進勞保局櫃檯時，辦事員給出的數字，讓他心涼了大半截，「勞保局的辦事員告訴我，過去3年平均投保薪資約3.3萬元，計算25年年資、是35個基數（ 15年（含）以內每年1個基數，超過15年，每年2個基數），一次能領115萬5,000元，我當下真的愣住了；我每個月都有拿到4萬5,000元的薪水啊！算起來可以領到近160萬元，怎麼少了40多萬元？」

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「我這時才明白，這就是高薪低報！」阿南氣憤的說，過去老闆總跟他說：「投保等級報低一點，每個月勞保費扣比較少，現鈔領得多，對你比較好啦。」阿南繼續說，「這都怪我自己，當時圖個手頭方便，卻沒算到勞保老年給付是看投保等級而非實領薪水。」而這份看似老闆為員工好的人情味，在退休前夕成了阿南沒有想到的財務缺口。

事實上，類似情況在南部傳產、餐飲業並不少見。對勞工而言，「高薪低報」嚴重侵蝕了退休保障；尤其對於符合資格、可選擇「一次請領老年給付」的資深勞工而言，投保薪資的高低，直接決定退休金的厚薄。

值得注意的是，許多人常將「老年一次金」與「一次請領老年給付」兩者搞混，前者是年資未滿15年者適用，而只要年資滿15年、且在2008年底前有投保紀錄者，若想要一次把退休金領出來，就是「一次請領老年給付」。阿南年資25年，所以是後者。

為了避免成為下一個阿南，關鍵在於「提早查核」。勞保局提醒，勞工應定期檢視自己的投保薪資，例如透過勞保局行動服務APP查詢，或以自然人憑證在ATM調閱紀錄，並與薪資單核對。一旦發現有落差，應及早與公司溝通，甚至尋求申訴管道。此外，若已接近退休、仍有工作機會，拉高最後幾年的投保薪資，也有助於提升平均基數，降低損失。

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資料來源：勞保局



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