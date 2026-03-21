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李傅中武涉詐千萬助理費3人交保　被問「對得起選民嗎」沉默不語

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

國民黨籍台北市議員李傅中武涉嫌用娘家親友當人頭詐領助理費，15年間疑似詐得逾千萬元。李傅中武今日（21日）凌晨被移送至北檢，面對媒體詢問為何涉貪、是否對得起選民，他全程靜默不語並快步離去。目前，涉案7人中，已有1人請回，3人分別以10萬元至60萬元不等的金額交保。

▲▼台北市議員李傅中武詐領助理費案。（圖／記者劉昌松攝）

▲李傅中武涉嫌詐領助理費。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

李傅中武自2010年起連任4屆的山地原住民議員，過去在台北市擔任10多年的警察，卻被指控涉嫌自2011年起，陸續使用岳母、妻子林金俐的弟弟與弟媳、林金俐的姊姊與外甥當人頭，向議會申請補助助理薪資，雖然這些娘家親友並非同時掛名助理，但輪替支領的助理費累計已超過1千萬元。

▲▼台北市議員李傅中武詐領助理費案，妻子林金俐。（圖／記者劉昌松攝）

▲妻子林金俐。

北檢20日指揮調查局台北市調處兵分5路，前往李傅中武議會辦公室和住處搜索，並依《貪污治罪條例》等罪嫌約談李傅中武夫妻、娘家親友共7人。

李傅中武與妻子林金俐今日（21日）凌晨被移送至北檢，兩人臉上神情凝重。面對媒體詢問為何涉貪、是否對得起選民，李傅中武不發一語，快步跟隨調查局人員進入室內。

目前，涉案7人中，岳母已被請回，外娚陳坤宏以10萬交保，大姨子林金鶯以50萬元交保、小舅婦周彩紅以60萬元交保，林、周2人均限制出境出海。另外，李傅中武的兒子作證後也已被請回。

▼林金俐的姊姊林金鶯。

▲▼台北市議員李傅中武詐領助理費案，妻子林金俐姊姊林金鶯。（圖／記者劉昌松攝）

▼外甥陳坤宏。

▲▼台北市議員李傅中武詐領助理費案，妻子林金俐外甥陳坤宏。（圖／記者劉昌松攝）

▼兒子李傅行毅。

▲▼台北市議員李傅中武詐領助理費案，兒子李傅行毅。（圖／記者劉昌松攝）

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