金門北山風獅爺「左耳曾修補」告示鬧烏龍寫右耳　遊客傻眼　　

▲遊客前往金門北山風獅爺參觀時發現現場解說牌明顯錯誤。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門知名景點北山風獅爺近日被遊客發現，解說牌內容出現錯誤，現場標示指出「右耳有修復過的痕跡」，但遊客發現，其實是左耳與左側牙齒才有修補痕跡；更令人意外的是，不論是「金門觀光旅遊網」或是「金門行動旅服」中提供的解說也一樣寫錯，遊客質疑金門觀光處太馬虎，連最基本的左耳右耳都傻傻分不清楚。

有遊客表示，日前前往北山風獅爺參觀時，因想了解這尊風獅爺的歷史背景與特色，閱讀現場設置的解說牌內容，覺得鄉野傳說很有趣，尤其注意到牌面寫著風獅爺「右耳有修復過的痕跡」，原本打算找到該處細節後再拍照留念，但他在右側觀察許久，不論怎麼看都找不到修補痕跡，讓他一度還懷疑是不是自己看錯位置，甚至苦笑說「還以為是自己眼睛有問題」。

該遊客指出，他後來繞到另一側仔細查看時，才發現風獅爺的左耳及左側牙齒處其實有明顯修補的痕跡，而不是解說牌所標示的「右耳」。後來，他進一步掃描解說牌上所提供的QR Code進入「金門觀光旅遊網」，以及使用「金門行動旅服」查詢相關的介紹，結果發現線上提供的資訊也都寫著「石獅爺右耳曾經受到破壞，如今毀損處已獲修補」，與現場實體解說牌出現同樣的錯誤，讓他相當傻眼。

▲遊客發現「金門觀光旅遊網」將北山風獅爺有修補痕跡的左耳寫成右耳。（圖／翻攝自網路）

遊客認為，既然是官方設置的解說系統，不論是實體解說牌或數位導覽內容，都應該經過確認後再提供給遊客參考，若連基本的左右位置都標錯，恐讓遊客對景點資訊產生錯誤認知，也影響導覽品質。

也有民眾直言，北山風獅爺是許多旅客到金門必訪的代表性地標之一，解說牌與導覽系統原本就是遊客了解歷史與文化的重要依據，如今由官方所設置的實體標示與線上資訊同樣出錯，實在不應該。

▲遊客發現「金門行動旅服」將北山風獅爺有修補痕跡的左耳寫成右耳。（圖／翻攝自網路）

更有人批評，這類錯誤應該只要有到實地比對就能發現，觀光處實在不應該犯下這種錯誤，究竟是左右耳都傻傻分不清楚？還是根本就沒到現地實際看過就亂提供錯誤資訊？直言連這種基本的資訊都會弄錯，怎麼可能把金門的觀光做好？呼籲相關單位應儘速重新檢視並修正內容，以免持續誤導遊客，影響金門觀光形象。