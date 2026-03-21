清大人社男批理組「無知的豬」引戰　被酸學觀落陰：自卑變自大

▲清大學生戰文理組。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者葉國吏／綜合報導

清華大學近日爆發文理組大戰！一名透過繁星計畫錄取人文社會學院學士班的學生，因見到社群上多數同儕進入理組科系，自認身處校內歧視鏈底層感到自卑。不料一名人社系學長留言護航，竟開嗆理組是無知的豬。這句話立即點燃文裡組大戰，理組學生直接回嗆根本自卑變自大。

清大歧視鏈話題引發論戰

原PO在社群平台Threads發文取暖，坦言看到其他同學錄取化工、材料等理組熱門科系，對比自己錄取清大人社院感到自卑，感嘆該系彷彿是學校的最底層。對此不少校友留言安慰，強調人社院具備跨領域訓練優勢。

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更有學長姊鼓勵原PO，表示人社院以社會所、語言所等師資聞名，鼓勵學生探索自我，而非像理科生被培養成特定型態。然而一名人社學士班男學生卻語出驚人，聲稱過一學期後，就會開始嘲笑理組生是活在洞穴裡的豬。

理組生集結反擊自卑變自大

該名男學生宣稱人社生能看見「其他人看不見的」，這份留言隨即被轉載至Dcard論壇，引發理科生強烈憤慨。不少人反諷「無知的豬來簽到」，質疑該生是因極度自卑才轉為自大，更酸難道人社院有開觀落陰課程。

針對這場言論風暴，網友紛紛狠批該生應去就業博覽會感受社會鐵拳，別在同溫層內自我催眠。眼見戰火蔓延，部分人社院同學趕緊出面致歉，強調該發言僅代表個人立場，希望能平息這場突如其來的校園文理大戰。