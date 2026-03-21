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快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普今天（21日）表示，正在考慮「逐步縮減」在中東的軍事行動，因為美國距離達成5大行動目標「已經非常接近」。不過，外媒關注的是，美國目前仍在向該地區持續增派部隊。

川普在社交平台Truth Social列出5大行動目標：

一、徹底削弱伊朗的飛彈能力、發射器，以及與其相關的一切。
二、摧毀伊朗的國防工業基礎。
三、殲滅伊朗的海軍與空軍，包括防空武器。
四、絕不允許伊朗擁有接近核能力的條件，並確保美國處於一個能迅速且強力作出反應的位置。
五、以最高程度保護我們在中東的盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特及其他國家。

川普指出，保衛荷莫茲海峽應由其他使用該航道的國家負責，因為「美國並不使用它！」而且，對這些國家而言，這將是一場「相對容易的軍事行動」。

川普強調，如果有人請求，美國會協助這些國家在荷莫茲海峽的行動，但一旦伊朗的威脅被根除，這種協助應該就沒有必要了。

事實上，美國軍方正在向中東增派3艘軍艦和大約2500名海軍陸戰隊士兵。五角大廈也請求追加2000億美元用於戰爭，但由於美國公債已飆升至創紀錄的39兆美元，這筆撥款尚需國會批准。

 
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