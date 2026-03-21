夫偷吃色聊「被榨乾了」　妻求償100萬卻吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與合作承包商小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「被寶寶榨乾了」、「都要抓緊時間愛愛」等露骨訊息，小美甚至傳送裸照給阿強，憤而決定對小美提告求償100萬元。不過，法官審理之後認為人妻舉證不足，日前裁定駁回她的訴求。

▲人妻控訴丈夫阿強出軌小美。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強共同創立經營某公司，小美則是活動合作承包商，沒想到兩人竟從2024年4月起發展出不正當男女關係，交往期間不僅互傳「被寶寶榨乾了」、「都要抓緊時間愛愛」、「寶寶現在X好大」、「老公要怎麼哄我」等露骨訊息，還發生過多次性行為，小美甚至曾傳送裸照給丈夫。

人妻控訴，丈夫在2024年5、6月間引薦小美承接公司的案件，並由她負責接洽，雙方合作長達1年，小美怎麼可能不知道她就是老闆娘，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她是透過交友軟體認識阿強，在聊天過程中，阿強聲稱已經結束上一段關係，還將妻子稱為前女友，目前獨自在外租屋居住、想重新開始生活，導致她誤會；至於工作共事部分，洽談合作大多都是透過遠端線上聯繫，她和人妻雖然曾在活動日見面，但對方從未講述任何「夫妻之事」。

法官表示，經檢視相關對話紀錄，發現小美在2025年6月左右曾傳訊息向人妻道歉，並表明自己完全不知道阿強的婚姻狀況，也無意介入，之後不會再聯繫，由此可見，她在交往期間確實不知道阿強是有配偶之人。

此外，法官指出，阿強與小美交往時，的確是自己一人在外租屋，這一點人妻並未否認，所以小美不知道阿強已婚，尚難認為有過失。

法官提到，人妻沒有舉證自己曾以配偶身分向小美介紹，或者她如何在公司公示夫妻關係，僅憑空言主張，尚無可採，加上現有證據也無法證明小美在2025年6月之後，是否還有做出任何侵害配偶權的行為，最終認定人妻的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。