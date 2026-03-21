亞馬遜傳回歸智慧手機市場！　「變形金剛」計畫曝光

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

電商龍頭亞馬遜公司曾於2014年推出首款智慧型手機，卻在短短一年多便宣告夭折。近期路透社引述消息指出，該公司內部正進行代號為變形金剛的新手機開發計畫，試圖整合人工智慧功能，讓裝置不再依賴傳統應用程式商店。

語音助理成為行動個人化核心

消息人士透露這款手機被定位為行動個人化裝置，能與語音助理Alexa（亞馬遜語音助理）同步，成為全天候連結客戶的媒介。這項計畫開啟了創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）願景新篇章，他一直希望將星艦迷航記中無所不在的電腦助理帶入現實。

貝佐斯過去曾構思以購物為核心的產品，透過Prime會員物流便利與折扣挑戰蘋果（Apple），並藉此獲取手機消費記錄與內容偏好產生的數據。這款新裝置的核心重點在於AI功能，使用者未來在使用各項功能前，可能不必再經歷繁瑣的下載與註冊流程。

矽谷巨頭爭奪人工智慧原生裝置

雖然語音助理可能是核心，但不見得會作為手機主要作業系統。事實上嵌入AI的硬體發展史充滿挫折，例如Humane AI pin與Rabbit R1等助理，皆因市場接受度過低而退出，顯示出將高端技術轉化為消費者日常用品仍具備高度挑戰。

然而這並未阻擋科技巨頭追求AI原生裝置的決心，OpenAI正與蘋果前設計師艾夫（Jony Ive）研發多款原型機。包含Google與Meta也正開發新型AI嵌入眼鏡、手錶及耳機等裝置，顯示亞馬遜重返手機市場，將面臨更為激烈的硬體競爭環境。