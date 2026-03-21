　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞馬遜傳回歸智慧手機市場！　「變形金剛」計畫曝光

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

電商龍頭亞馬遜公司曾於2014年推出首款智慧型手機，卻在短短一年多便宣告夭折。近期路透社引述消息指出，該公司內部正進行代號為變形金剛的新手機開發計畫，試圖整合人工智慧功能，讓裝置不再依賴傳統應用程式商店。

語音助理成為行動個人化核心
消息人士透露這款手機被定位為行動個人化裝置，能與語音助理Alexa（亞馬遜語音助理）同步，成為全天候連結客戶的媒介。這項計畫開啟了創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）願景新篇章，他一直希望將星艦迷航記中無所不在的電腦助理帶入現實。

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

貝佐斯過去曾構思以購物為核心的產品，透過Prime會員物流便利與折扣挑戰蘋果（Apple），並藉此獲取手機消費記錄與內容偏好產生的數據。這款新裝置的核心重點在於AI功能，使用者未來在使用各項功能前，可能不必再經歷繁瑣的下載與註冊流程。

矽谷巨頭爭奪人工智慧原生裝置
雖然語音助理可能是核心，但不見得會作為手機主要作業系統。事實上嵌入AI的硬體發展史充滿挫折，例如Humane AI pin與Rabbit R1等助理，皆因市場接受度過低而退出，顯示出將高端技術轉化為消費者日常用品仍具備高度挑戰。

然而這並未阻擋科技巨頭追求AI原生裝置的決心，OpenAI正與蘋果前設計師艾夫（Jony Ive）研發多款原型機。包含Google與Meta也正開發新型AI嵌入眼鏡、手錶及耳機等裝置，顯示亞馬遜重返手機市場，將面臨更為激烈的硬體競爭環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今溫差20℃　東北季風+鋒面3地區涼意有雨
美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國
盧秀燕訪美今晨返國：成果超乎預期
快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

亞馬遜傳回歸智慧手機市場！　「變形金剛」計畫曝光

美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國

假救護車洗劫社區！　3歹徒強盜搶錢126萬

英批准美軍使用其基地攻擊伊朗飛彈陣地　保護荷莫茲海峽船隻

能源供應受阻憂經濟衰退　美股收黑443點、台積電ADR跌-.82%

家藏女大生頭骨！日本分屍魔認罪　殘暴細節曝光：搜食譜吃內臟

伊朗最高領袖發布聲明！最新影片「仍未公開露面」

「疣豬」、阿帕契戰機出動！荷莫茲海峽空中打擊　鎖定伊朗快艇

伊朗間諜企圖闖入英國「核潛艦基地」！英警逮捕1男1女

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

亞馬遜傳回歸智慧手機市場！　「變形金剛」計畫曝光

美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國

假救護車洗劫社區！　3歹徒強盜搶錢126萬

英批准美軍使用其基地攻擊伊朗飛彈陣地　保護荷莫茲海峽船隻

能源供應受阻憂經濟衰退　美股收黑443點、台積電ADR跌-.82%

家藏女大生頭骨！日本分屍魔認罪　殘暴細節曝光：搜食譜吃內臟

伊朗最高領袖發布聲明！最新影片「仍未公開露面」

「疣豬」、阿帕契戰機出動！荷莫茲海峽空中打擊　鎖定伊朗快艇

伊朗間諜企圖闖入英國「核潛艦基地」！英警逮捕1男1女

夫偷吃色聊「被榨乾了」　妻求償100萬卻吞敗

「杜拜巧克力」也紅到指尖　討論度超高的杜拜巧克力美甲範本一定要試試

遊覽車擦撞釀19傷　公路局今安全查核「違法將罰」

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　美媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

看不見的污染影響健康　微塑膠問題不再只是環境議題

清大人社男批理組「無知的豬」引戰　被酸學觀落陰：自卑變自大

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

2026話題精品包！Jisoo一背Dior新包就爆紅　Karina同款氣質首選

盧秀燕訪美今晨返國：成果超乎預期

快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！

國際熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

「疣豬」戰機出動！荷莫茲海峽空中打擊

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

川普新招占領哈格島？迫開放荷莫茲海峽

伊朗最高領袖發最新聲明！仍未公開露面

快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

家藏女頭骨！日本分屍魔認搜食譜吃內臟

ATM吞鈔！他狂投訴9年「銀行虧大了」

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國

韓90萬桶原油「眼前溜走」　遭油商高價轉賣

火燒工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」骨折

更多熱門

相關新聞

會噴髒話的AI來了！Alexa+推出「成人限定模式」

會噴髒話的AI來了！Alexa+推出「成人限定模式」

想像一下，如果家裡的AI助理不再只是溫暖地回覆，而是會對你的生活瑣事瘋狂吐嘈、甚至偶爾蹦出幾句「大人限定」粗口的毒舌系夥伴，這樣的AI你會想聊天嗎？雖然Amazon推出的Alexa+在台灣的使用族群相對小眾，但這波「人工智慧人格化」的浪潮正悄悄改變全球使用者的互動方式！

Alexa突問4歲女童穿什麼　媽嚇瘋拔設備

Alexa突問4歲女童穿什麼　媽嚇瘋拔設備

亞馬遜全新代理AI工具「The Canvas畫布」　重塑賣家平台體驗

亞馬遜全新代理AI工具「The Canvas畫布」　重塑賣家平台體驗

不明物體擊中亞馬遜中東機房　雲端斷網

不明物體擊中亞馬遜中東機房　雲端斷網

亞馬遜《King of Meat》宣布關服

亞馬遜《King of Meat》宣布關服

關鍵字：

亞馬遜

讀者迴響

熱門新聞

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元陽明還沒討論　看日租已損失逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

嫉妒心最強的三大星座！

女乘客屏東墜橋送醫　警追現場4目擊者

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」！民眾中刀濺血

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面