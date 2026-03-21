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F-35「隱形神話」被擊落！　前空軍副司令揭原因

記者葉國吏／綜合報導　

美軍F-35戰機傳出被伊朗擊落引發關注。中華民國前空軍副司令張延廷分析，該機型雖然能躲避雷達偵測，但在實戰環境中仍有致命弱點，恐因此遭砲火鎖定。

▲▼美軍F-35傳被擊落。（圖／翻攝X）

▲美軍F-35傳被擊落。（圖／翻攝X，下同）

紅外線追蹤讓熱源無所遁形
張延廷在政論節目《頭條開講》中指出，飛行任務本就具備風險，即便F-35擁有頂尖雷達匿蹤技術，至今卻仍無法達成紅外線匿蹤。由於引擎運作產生的熱能無法完全排除，只能緩慢散去，在紅外線偵測系統下，戰機後方拖著的高溫熱源會變得非常明顯。

尤其戰機在執行作戰出擊任務時，通常會滿載武器彈藥，這時需要極大推力才能起飛與航行。在大馬力運作下，引擎排出的溫度會更高，目標特徵變得更容易被敵軍偵測。若要降低被發現的機率，除非減輕載重並在高空維持最低油耗飛行。

沙漠氣候肉眼可見成短板
進入戰場後為了避免被敵方追瞄，飛行員通常會採取大速度飛行，將油門推到底的結果，會導致排出的溫度高達1000°C以上。這在紅外線追蹤系統眼中，就像是一個移動的高溫火球。加上伊朗目前實施全國禁航，天空中出現異常熱源極易被鎖定。

除了科技偵測外，張延廷也提到環境因素。伊朗屬於沙漠型氣候，大氣中雲霧稀少，能見度非常優異。F-35雖然雷達看不到，但肉眼與紅外線仍能觀測到蹤跡。這架戰機在缺乏掩護的情況下，才可能被地面砲火擊中。

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